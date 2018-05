Premier League. Fabiański przegrał w Bournemouth, West Bromwich uratował się w ostatniej chwili

Swansea przegrała w Bournemouth 0-1 i skomplikowała sobie walkę o utrzymanie w Premier League. Cały mecz w barwach "Łabędzi" rozegrał Łukasz Fabiański. West Bromwich Albion wygrał z Tottenhamem 1-0, dzięki bramce w doliczonym czasie gry i ciągle może marzyć o utrzymaniu w elicie.

"Łabędzie" ze Swansea powinny robić wszystko, aby nie dołączyć do relegowanego Stoke. Nie zrobiły nic. Nad kanałem La Manche w Bournemouth zagrały z takim wigorem, jakby to utrzymanie miały zapewnione już w marcu. O byt w elicie zagrają więc we wtorek z Southampton - równie mocno zaangażowaną drużyną w potyczkach na samym dole tabeli. Mecz, który pierwotnie miał być rozgrywany właśnie w marcu, ale nie odbył się z powodu rozgrywek o Puchar Anglii.

Zawodnikom Carlosa Carvalhala prawie nic nie wychodziło na Dean Court, a ich poziom koncentracji był właściwie żaden. To było widać szczególnie przy jedynym trafieniu dla Bournemouth w tym meczu. W 37. minucie byliśmy świadkami absurdalnego krycia Ryana Frasera. Skrzydłowy "Wisienek", niepilnowany na szesnastym metrze, bez problemów wykorzystał piłkę wyłożoną przez Andrew Surmana. To był krótko rozegrany rzut wolny, pechowy dla Swansea, bowiem Łukasza Fabiańskiego zmylił jeszcze delikatny rykoszet.

Goście próbowali przebudzić się dopiero po straconym golu. Wcześniej (w 11. minucie) dobrą sytuację zmarnował Mike van der Hoorn. Na kolejną okazję trzeba było czekać do 43. minuty. Wtedy pięknie rozegraną akcję mógł skończyć Andre Ayew, ale przeniósł piłkę nad bramką Asmira Begovicia. Na ławce rezerwowych Bournemouth mecz spędził Artur Boruc.

Były reprezentant Polski w drugiej połowie obserwował jak jego zespół próbuje podwyższyć wynik. Fabiański nie musiał zbyt często interweniować, ale ciągle był podłączony do prądu. W końcówce meczu piękny sposób obronił strzał Calluma Wilsona. Kibicom mogła przypomnieć się niesamowita parada Tomasza Kuszczaka sprzed ponad dziesięciu lat. Rozegranie i atak Swansea nie istniały.

Cud pod Birmingham. West Bromwich Albion, dzięki szczęśliwej bramce w doliczonym czasie gry wygrał z Tottenhamem 1-0 i wciąż może marzyć o utrzymaniu. Bohaterem "The Baggies" został Jake Livermore, który wykorzystał zamieszanie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Grzegorz Krychowiak na boisku pojawił się dopiero w 87. minucie.