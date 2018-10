Premier League. Fabregas nie gra, ale chwali trenera Sarriego

Nie mają końca pochwały pod adresem Maurizia Sarriego ze strony piłkarzy Chelsea. Mimo że Cesc Fabregas nie wystąpił jeszcze w Premier League, Hiszpan chwali nowego trenera. - Nie myślałem, że jeszcze będę czuł podobne emocje, a dzięki Sarriemu tak mam - powiedział pomocnik.

Lista piłkarzy „The Blues”, którzy chwalą Maurizio Sarriego wciąż rośnie. O włoskim trenerze w samych superlatywach wypowiadał się m.in. Eden Hazard, teraz przyszedł czas na Cesca Fabregasa. Hiszpan żałuje, że włoski szkoleniowiec nie trafił na Stamford Bridge dużo wcześniej. Były menedżer Napoli zawitał do zachodniego Londynu w letniej przerwie.

Pochwały ze strony pomocnika mogą dziwić o tyle, że Fabregas jeszcze nie wystąpił w meczu Premier League, ale miał okazję zagrać w Lidze Europy. - Po siedmiu czy ośmiu tygodniach przerwy byłem z drużyną zaledwie przez dwa tygodnie. Czuję się znakomicie i towarzyszą mi emocje. Dzięki Sarriemu znów to czuję, a myślałem, że to się już nie zdarzy - przyznał Hiszpan.

- Cała gra przechodzi przeze mnie lub Jorginho. Uczę się tego. To, jak piłkę nożną postrzega nasz trener być może w przyszłości będzie moim sposobem. Jeśli zostanę menedżerem, to wydaje mi się, że pójdę w podobnym kierunku. Tak właśnie widzę futbol - ocenił piłkarz, któremu wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt z Chelsea.

Były zawodnik Arsenalu spytany, czy podpisze nową umowę ze względu na Sarriego odparł, że "żal mu, że ten nie trafił do Londynu wcześniej". - Jestem otwarty na negocjacje, a klub jeszcze nic nie zaproponował. Chciałbym zostać, ale na razie mam jeszcze 8 miesięcy kontraktu - dodał.

Pod wodzą byłego sternika Napoli, Chelsea spisuje się bardzo dobrze i zajmuje 3. miejsce ze stratą 2 punktów do lidera Premier League.

