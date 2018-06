Premier League. Fred ma przejść testy medyczne w Manchesterze United

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu Brazylijczyk Fred zostanie sprzedany z Szachtara Donieck do Manchesteru United - wynika z informacji dziennika "Daily Mail". Piłkarz ma kosztować około 50 mln euro plus bonusy i przejdzie niebawem testy medyczne w klubie z Old Trafford.

25-letni pomocnik był w styczniu łączony z transferem do lokalnych rywali United Manchesteru City, ale kiedy ten manewr nie udał się, w wyścig o piłkarza włączył się Jose Mourinho, trener "Czerwonych Diabłów". Angielska gazeta pisze, że "The Citizens" spróbują teraz sprowadzić Jorginho, urodzonego w Brazylii, ale reprezentującego Włochy pomocnika Napoli.

Fred do Anglii przyleciał już w weekend, gdzie w niedzielę Brazylijczycy rozegrają na Anfield sparing z Chorwacją przed mistrzostwami świata w Rosji. Mourinho zapowiadał sprowadzenie brazylijskiego zawodnika do Manchesteru United w rozmowie z brazylijskim oddziałem telewizji ESPN.

- Myślę, że drużyna bez Brazylijczyka to nie drużyna. Kto wie, może na przyszły sezon uda się kogoś sprowadzić - stwierdził.

Fred reprezentował barwy Szachtara przez pięć sezonów, a do ukraińskiego klubu trafił z Internacionalu.

