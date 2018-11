Premier League. Fulham "zlekceważone" w meczu z Liverpoolem

Beniaminek Premier League ani myślał zaakceptować tego, jak został potraktowany w dwunastej kolejce. - Zostaliśmy zlekceważeni – krótko, acz dosadnie menedżer Fulham Slavisa Jokanovic podsumował niezrozumiałą i kluczową dla losów meczu z Liverpoolem (0-2) decyzję sędziego o anulowaniu gola Aleksandara Mitrovicia, która poskutkowała szybką i już zaliczoną odpowiedzią Mohameda Salaha.

Do feralnej sytuacji doszło pod koniec pierwszej połowy. Mitrović trafił do siatki po dograniu ze skrzydła, ale arbiter Paul Tierney dopatrzył się wówczas pozycji spalonej. Jak pokazały wyraźnie powtórki, bardzo niesłusznie. Gracze beniaminka nie mogli się z tym pogodzić, oprotestowywali decyzję, przez co nie skupili się na dalszej grze. Z tego skorzystali ich rywale za sprawą trafienia Mohameda Salaha. Jakiekolwiek nadzieje Fulham na korzystny wynik zgasły po zmianie stron dzięki Xherdanowi Shaqiriemu. Choć Liverpool wygrał zasłużenie, to nie bez krytycznych opinii.

Jokanović nawet nie próbował ukrywać irytacji. – W tym kraju nie możesz okazać braku poszanowania dla arbitra i stwarza to problem, ponieważ sędzia brak szacunku okazał nam. Mojej drużynie, moim piłkarzom i kibicom Fulham – żalił się serbski szkoleniowiec, cytowany przez Sky Sports.

– Mój zawodnik nie "złamał" linii, strzelił jak najbardziej właściwego gola. To był smutny, kluczowy moment tego starcia. Możemy o nim mówić godzinami, ale mleko już się rozlało. Kompletnym absurdem jest bronienie tamtej decyzji – dodawał.

Frustracja Jokanovicia jest jak najbardziej zrozumiała, i to nie tylko ze względu na pełen wątpliwości przebieg meczu na Anfield. Beniaminek z Craven Cottage nie odnalazł się w najwyższej klasie rozgrywkowej i z zaledwie trzema punktami w dwunastu meczach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Premier League.

Zdjęcie Liverpool v Fulham - Anfield, Liverpool, Britain - November 11, 2018 Fulham's Aleksandar Mitrovic reacts after scoring a disallowed goal / Reuters