Premier League. Harry Kane wierzy, że dogoni Salaha

Niedawna kontuzja pokrzyżowała mocno plany Harry’ego Kane’a związane ze zdobyciem korony najlepszego strzelca tego sezonu w Premier League. Anglik ciągle jednak wierzy, że zdoła jeszcze dogonić prowadzącego w tej klasyfikacji Mohameda Salaha z Liverpoolu.

Zawodnik „The Reds” w trwających rozgrywkach zdobył już dla zespołu z Anfield 29 bramek. Kane traci do niego pięć trafień, choć nadal kwestią sporną pozostaje to, komu zostanie ostatecznie zapisany gol z ostatniego meczu ze Stoke City (wygrana Tottenhamu 2-1). Na razie na oficjalnej stronie Premier League widnieje nazwisko Christiana Eriksena, choć…

- Przysięgam na życie mojej córki, że dotknąłem piłkę po podaniu Eriksena - mówił po wygranej Kane.

Do końca sezonu Liverpoolowi zostało do rozegrania pięć spotkań, Tottenham ma o jedno rozegrane spotkanie mniej od „The Reds”. Angielski snajper ciągle wierzy w to, że jest w stanie dogonić Salaha w wyścigu o koronę króla strzelców.

- Uważam, że jest to w moim zasięgu. Do rozegrania zostało jeszcze kilka spotkań. Muszę tylko skupić się na swojej grze i nie oglądać się za innymi - dodał Kane.

24-latek był najskuteczniejszym piłkarzem Premier League w dwóch poprzednich sezonach. O hat tricka może być jednak bardzo ciężko.

