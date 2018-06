Premier League. Jack Butland zostanie najdroższym angielskim bramkarzem?

Po spadku Stoke City z Premier League trudno będzie tej drużynie utrzymać w składzie najlepszych graczy. Do tego grona na pewno należy zaliczyć Jacka Butlanda, który z angielską kadrą przygotowuje się właśnie do mundialu w Rosji. Spekulacji na temat jego odejścia nie brakuje. Butland ma duże szanse zostać najdroższym angielskim bramkarzem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski mówi o świeżości na mundialu. Wideo INTERIA.TV

Od czerwca 2017 roku rekord ten należy do Jordana Pickforda, który drużynę ubiegłorocznego spadkowicza, Sunderlandu, zamienił na Everton. „The Toffees” zapłacili wtedy za golkipera „Czarnych Kotów” 30 milionów funtów. Teraz wszystko wskazuje na to, że za podobne pieniądze klub może zmienić Butland. Trudno bowiem przypuszczać, aby reprezentant Anglii najbliższy sezon miał spędzić na zapleczu Premier League.

Reklama

Chętnych do pozyskania 25-latka nie brakuje. Według „The Sun” do gry o Butlanda może niedługo włączyć się Chelsea. Spowodowane jest to ciągle niejasną przyszłością Thibauta Courtoisa, dotychczasowej „jedynki” klubu ze Stamford Bridge. Działaczom „The Blues” nie udało się namówić Belga na podpisanie nowego kontraktu, który wygasa po sezonie 2018/19. Nie jest tajemnicą, że Courtois jest w kręgu zainteresowań Realu Madryt. Jeśli więc Chelsea chciałaby zarobić na jego sprzedaży jakiekolwiek pieniądze, musiałaby go sprzedać podczas zbliżającego okna transferowego. W innym przypadku, po sezonie, belgijski bramkarz odejdzie za darmo.

To właśnie Butland przymierzany jest na ewentualnego następcę Courtoisa w Chelsea. Stoke City, podobnie jak przed rokiem Sunderland w przypadku Pickforda, nie zamierza za grosze oddawać jednego ze swoich najlepszych graczy. Spekuluje się, że „The Potters” będą oczekiwać za Butlanda minimum 30 milionów funtów. Co ciekawe, Butland z Pickfordem toczą teraz bój o miano pierwszego bramkarza reprezentacji Anglii na zbliżające się mistrzostwa świata w Rosji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Milik: Czuję się dobrze i nie chcę już rozmawiać o moich kolanach. Wideo TV Interia

Oprócz Chelsea, zawodnik Stoke City łączony jest również z West Hamem United oraz Wolverhampton Wanderers.