Premier League. Jan Vertonghen wsadził palec w oko Roberto Firmino

Roberto Firmino mógł zakończyć starcie z Tottenhamem poważną kontuzją. W 74. minucie spotkania zawodnik Liverpoolu musiał zejść z boiska, gdyż chwilę wcześniej Jan Vertonghen włożył mu palec do oka. Na szczęście Brazylijczykowi nic się nie stało, choć nie jest pewne, czy wystąpi we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów.

W 54. minucie spotkania Tottenham – Liverpool Roberto Firmino strzelił gola, który zapewnił "The Reds" wygraną 2-1. Brazylijczyk jednak nie dotrwał do końca spotkania. Musiał zejść z boiska po starciu z Janem Vertonghenem. Obrońca gospodarzy włożył rywalowi palec do oka. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, a poszkodowany poprosił o zmianę.

- Nie jestem pewny, ale chyba mamy jakiś problem z Roberto. To coś z okiem. Nie widziałem tego dokładnie, ale do czegoś doszło i nie czuł się za dobrze. Czekam na kolejne informacje – powiedział po meczu menedżer Liverpoolu Juergen Klopp.

Firmino został przetransportowany do szpitala Moorfields, gdzie przeszedł badania. Na szczęście Brazylijczykowi nic się nie stało, o czym sam poinformował.



„Najadłem się tylko strachu. Z moim okiem i ze mną wszystko w porządku” – napisał w mediach społecznościowych 26-latek.



Klub poinformował jednak, że występ Firmino we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain stoi pod znakiem zapytania. Brazylijczyk przejdzie kolejne badania, które mają rozwiać wszystkie wątpliwości.

Po pięciu kolejkach Premier League Liverpool i Chelsea są jedynymi zespołami z kompletem punktów. Tottenham zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 9 punktów.