Premier League. Joel Campbell nie chce wracać do Arsenalu

Wypożyczony do Betisu Sewilla z Arsenalu Joel Campbell wyznał, że pragnie pozostać w Hiszpanii. Pobyt Kostarykańczyka w stolicy Andaluzji kończy się latem. - Mam pomysł, by zostać tutaj na dłużej - mówi 25-letni napastnik.

Joel Campbell trafił do Arsenalu w sierpniu 2011 r. Przed tym sezonem klub z północnego Londynu wypożyczył go już szósty raz. Tym razem reprezentant Kostaryki „ogrywa” się w Realu Betis Sewilla. Wcześniej był m. in. w Olympiakosie Pireus, Sportingu Lizbona i Villarrealu.

Kłopoty ze zdrowiem sprawiły, że Campbell jeszcze nie rozwinął skrzydeł w stolicy Andaluzji. 25-letni piłkarz powiedział w rozmowie z radiem Marca Sevilla, że chętnie zostałby w Betisie na kolejny sezon. Wypożyczenie kończy się wraz z końcem bieżących rozgrywek.

- Moim pomysłem jest grać tu jeszcze przez wiele lat, ale ta decyzja nie należy do mnie. Miałem wiele szczęścia, zbierając doświadczenie w wielu klubach i ligach. Nie przeszkadzało mi to, że menedżer Arsenalu Arsene Wenger wypożyczał mnie w różne miejsca na świecie - powiedział Campbell.

W Arsenalu zdążył rozegrać tylko 23 spotkania. Strzelił w nich cztery gole. W tym sezonie w Betisie rozegrał 89 minut w LaLiga i 23 minuty w Pucharze Hiszpanii.

Joela Campbella najlepiej pamiętamy z mistrzostw świata w Brazylii w 2014 r. Kostaryka niespodziewanie wygrała bardzo trudną grupę z Urugwajem, Anglią i Włochami. Campbell był wówczas wiodącą postacią reprezentacji Kostaryki, która odpadła dopiero ćwierćfinale z Holandią po serii rzutów karnych.

