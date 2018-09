Premier League. John Hart cały czas ma żal do Pepa Guardioli

Joe Hart cały czas nie może zrozumieć dlaczego Pep Guardiola skreślił go jako głównego bramkarza Manchesteru City. Od tej pory kariera Anglika stanęła na zakręcie. Zamiast robić wielką karierę, wylądował w przeciętnym Burnley.

Hart był podstawowym bramkarzem Manchesteru City aż sześć sezonów. Wydawało się, że jego pozycja jest nie do ruszenia. Na Anglika stawiali zarówno Roberto Mancini i Manuel Pellegrini. Harta chwalono. Dzięki dobrej grze w Premier League awansował również na pierwszego bramkarza w reprezentacji Synów Albionu.

Jego sytuacja zmieniła się, gdy zatrudniono Pepa Guardiolę. Hiszpan zarzucił bramkarzowi, że ten gra słabo nogami. Hart wylądował więc na ławce rezerwowych, a między słupki trafił Willy Caballero. Dodatkowo z Barcelony kupiono Claudio Bravo, więc Anglik musiał szukać sobie nowego klubu.

Trafił na wypożyczenie do Torino, a potem do West Hamu. Obecnie broni barw Burnley. Jego kariera nie potoczyła się tak jak chciał, a Hart ma nadal pretensje do Guardioli.

- Wciąż nie rozumiem jego decyzji. Szanuję go jako człowieka, ale nie jestem w stanie pojąć dlaczego mnie skreślił. Naprawdę ciężko pracowałem, a zostałem tak po prostu odsunięty – powiedział z żalem bramkarz.