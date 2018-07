Premier League. Jose Mourinho chce wzmocnić defensywę. Ośmiu kandydatów

Nie brakuje plotek transferowych związanych z Manchesterem United. Kibice tej drużyny cały czas wierzą, że na Old Trafford powróci Cristiano Ronaldo, jednak bardziej prawdopodobne jest to, że doczekają się oni nowego środkowego obrońcy. Jak informuje "Manchester Evening News”, Jose Mourinho zamierza wybierać z ośmiu kandydatów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra - odc. 16 INTERIA.TV



Portugalski menedżer "Czerwonych Diabłów" za jeden z priorytetów najbliższego okna transferowego postawił sobie wzmocnienie defensywy. "Manchester Evening News" informuje, że lista życzeń "The Special One" skurczyła się do ośmiu nazwisk, jeśli chodzi o środek obrony.

Reklama

Z przymiarek najmniej prawdopodobnych należy wymienić Raphaela Varane’a (Real Madryt), Jose Gimeneza (Atletico Madryt) i Milana Szkriniara (Inter Mediolan). Wymieniona trójka raczej nie zamierza w najbliższym czasie zmieniać barw klubowych. Podobnie wygląda sprawa z Alessio Romagnolim z Milanu.

Pozostali obrońcy, którzy mają znajdować się w kręgu zainteresowań Mourinho to: Kalidou Koulibaly z Napoli i Toby Alderweireld z Tottenhamu. Z Manchesterem United łączeni są również Caglar Soyuncu z Freiburga i Jerome Boateng z Bayernu Monachium.

Na razie przed nowym sezonem do drużyny z Old Trafford dołączyło trzech nowych piłkarzy. Z Szachtara Donieck przyszedł brazylijski pomocnik Fred, z FC Porto kupiono portugalskiego prawego obrońcę Diogo Dalota, natomiast trzecim bramkarzem "Czerwonych Diabłów" został Lee Grant ze Stoke City.