Premier League. Jose Mourinho wyśle na wpożyczenie utalentowanego Szweda Lindelofa

Victor Lindelof przychodził do Manchesteru United jako wielki talent za 31 mln funtów z Benfiki. W trakcie sezonu zaliczył niewiele występów, dlatego Jose Mourinho chce go wypożyczyć, aby Szwed ograł się w innym klubie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mourinho kontra Wenger. Tej wojny będzie nam brakowało. Wideo Eurosport

23-latek zagrał ostatnio cały mecz przeciwko Arsenalowi (2-1). Zaprezentował się przeciętnie. Ogólnie w tym sezonie zaliczył zaledwie 17 występów we wszystkich rozgrywkach. Jose Mourinho miał do niego sporo pretensji, ale jest wielkim zwolennikiem jego talentu, więc chce wypożyczyć Szweda na rok, aby wrócił na Old Trafford bardziej ograny.

Reklama

- To bardzo obiecujący zawodnik, a trener nie zamierza go do końca skreślać. Da mu jeszcze jedną szansę. Jose chce być w tym przypadku cierpliwy. Na razie nie może mu zaufać w 100 procentach, dlatego nie ma sensu, żeby piłkarz męczył się przez kolejny sezon w United – napisał „The Sun”.

Jeszcze nie wiadomo gdzie trafi Lindelof, ale to już prawie pewne, że po sezonie zostanie wypożyczony. Na ten moment daleko mu do gry w pierwszym składzie, bo konkurencja w obronie United jest spora. Na środku defensywy lepsze notowania mają: Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo, Erick Bailly oraz Daley Blind.

Szwed trafił do Manchesteru z Benfiki za 31 mln funtów.