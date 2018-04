Premier League. Juan Mata: nie ma usprawiedliwienia naszej porażki

Przed tygodniem piłkarze Czerwonych Diabłów pokonali na wyjeździe lidera Premier League, a więc Manchester City 3-2. W niedzielę natomiast na własnej murawie przegrali 0-1 ze zdegradowanym już praktycznie West Bromwich Albion. - To był dla nas zły dzień. Celem było zwycięstwo – powiedział pomocnik Manchesteru United Juan Mata.

Zdjęcie Juan Mata w meczu z West Bromem /Reuters

Niedzielna porażka jest przykra, ale nie musi być bolesna w skutkach. Za kilka dni zespół prowadzony przez Jose Mourinho zagra w zaległym meczu z AFC Bournemouth. Jeśli wygra, to będzie miał cztery punkty przewagi nad trzecim Liverpoolem.

- Po tej porażce z West Bromem, nie ma usprawiedliwień. To był dla nas wszystkich zły dzień i równie słaby wynik. Jesteśmy rozczarowani i rozumiemy także sytuację naszych fanów. To był mecz toczony w wolnym tempie, a my nie graliśmy dobrze - powiedział Juan Mata.



- Po zeszłotygodniowym zwycięstwie nad City chcieliśmy pójść za ciosem i walczyć z takim samym duchem. Nie stworzyliśmy jednak wystarczającej liczby sytuacji. Oni walczą o utrzymanie, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie. Nie wykonaliśmy naszej pracy, której celem miało być zwycięstwo. Naszym zadaniem jest zajęcie drugiego miejsca na koniec sezonu, a jeszcze tego nie dokonaliśmy. Teraz mamy kilka dni na odpoczynek i przygotowanie się do kolejnych meczów. Piłka nożna jest nieprzewidywalna. Jesteśmy smutni – stwierdził pomocnik.

Dopiero po raz drugi w historii United przegrali na własnej murawie z zespołem, który aktualnie zajmuje ostatnią pozycję w Premier League.



