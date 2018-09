Premier League. Juergen Klopp: Dobrze, że w Pucharze Ligi zlikwidowali dogrywki

- Podziwiałem Sarriego za pracę w Napoli. W Chelsea wprowadził taką samą pewność siebie. Na szczęście mecz z nimi nie będzie walką o wszystkie trofea. I całe szczęście, że nie ma już dogrywek - powiedział przed meczem Liverpoolu z Chelsea w 3. rundzie Pucharu Ligi Angielskiej menedżer LFC Juergen Klopp.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juergen Klopp: PSG to jeden z faworytów do wygrania LM. Wideo Eurosport

W środowy wieczór odbędzie się pierwsza część starcia Liverpoolu z Chelsea. Obie drużyny zmierzą się na Anfield w ramach 3. rundy Pucharu Ligi Angielskiej. W sobotę, tym razem na Stamford Bridge, dojdzie do rewanżu w lidze.

Reklama

The Reds wygrali sześć pierwszych spotkań ligowych i pokonali PSG w Lidze Mistrzów. Chelsea zaczęła sezon równie imponująco. Londyńczycy zdobyli komplet punktów w pięciu spotkaniach, a w niedzielę zatrzymał ich West Ham United (0-0). Nowy trener The Blues Maurizio Sarri wprowadził w zespole z zachodniego Londynu nowy styl. Wizyta na Anfield będzie, po spotkaniu u siebie z Arsenalem, drugim poważnym testem w tym sezonie.

- Sarri to świetny trener. Podglądałem go w Napoli. Tamten zespół grał piękną piłkę, był niesamowity. Chelsea jest teraz takim zespołem, jakim było jego Napoli. Są pewni siebie, prezentują ogromną siłę. Praca Sarriego w Chelsea jest na razie wzorowa - ocenił włoskiego szkoleniowca Juergen Klopp, menedżer Liverpoolu.

Niemiec jak dotychczas przechodzi z Liverpoolem suchą stopą przez wszystkie spotkania. The Reds stają się w tym sezonie realnym kandydatem do wszystkich możliwych trofeów. – Mecz z Chelsea to spotkanie o jedno trofeum, nie o cztery. Tak to traktujemy. Całe szczęście, że nie ma dogrywek – mówił Klopp na przedmeczowej konferencji prasowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sarri zastąpi Contego w Chelsea. Wideo Eurosport

Media zaczęły spekulować o możliwym transferze Mario Goetzego do Liverpoolu. Eksplozja talentu niemieckiego pomocnika kilka lat temu w Borussii Dortmund, to zasługa Kloppa, który w latach 2007-2015 prowadził zespół z Signal Iduna Park. - Gdyby ten temat faktycznie istniał, to zadzwoniłbym do Mario, zamiast mówić o tym na konferencji przed meczem z Chelsea - dodał Klopp.

Zdjęcie Liverpool manager Jurgen Klopp / PA Sport