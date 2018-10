Premier League. Katastrofa helikoptera należącego do właściciela Leicester City

Rozbił się śmigłowiec należący do Vichaia Srivaddhanaprabhy, właściciela Leicester City. Do katastrofy doszło na parkingu obok King Power Stadium, tuż po sobotnim meczu z West Ham. Vichai była na meczu i - niestety także w maszynie, w momencie eksplozji.

Jak podaje BBC, powołując się na własne źródło, Vichai, w momencie katastrofy, znajdował się na pokładzie maszyny, która stanęła w płomieniach. Do zdarzenia doszło około godz. 21:30 polskiego czasu.



Wciąż nie jest znana liczba ofiar, jakie poniosły śmierć w tej tragedii.



Na filmach udostępnianych w mediach społecznościowych widać kłęby dymu unoszące się z miejsca katastrofy. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy szef angielskiego klubu znajdował się na pokładzie, choć w niektórych mediach pojawiły się takie informacje.



Na miejscu od razu pojawiły się służby medyczne oraz policja.



Jak twierdzi dziennik "Daily Mail" na swojej stronie internetowej, Vichai Srivaddhanaprabha był jedynym członkiem swojej rodziny oglądającym spotkanie na King Power Stadium. Według tych doniesień nie było natomiast jego syna Aiyawatt, który pełni funkcję wiceprezesa. Helikopter miał wystartować z płyty boiska, by za chwilę runąć tuż obok stadionu. W ogóle właściciel Leicester City miał w zwyczaju opuszczać obiekt, startując ze środka murawy. Kibiców nie dziwił więc widok, który dobrze znali.

"Parking był zaludniony w momencie katastrofy przez członków obsługi stadionu oraz przez widzów oglądających wcześniej mecz. To blisko stadionu, około zaledwie kilkuset metrów. Naoczny świadek, wraz z siostrzeńcem, uciekli i uszli z życiem, choć bali się, że będą trafieni przez wrak śmigłowca. Zaczął płonąć, gdy uderzył w ziemię" - relacjonuje reporter angielskiego SkySports Rob Dorsett.

Majątek 61-letniego właściciela "Lisów" jest wyceniany na prawie 5 mld dolarów.

Telewizja Sky Sports poinformowała jednak, że - wbrew wcześniejszym spekulacjom - w helikopterze nie było wiceprezesa Leicester i syna właściciela Aiyawatta Srivaddhanaprabhy i dyrektora ds. piłkarskich Jona Rudkina.

Komentator BeIN Sports Ben Jacobs zapowiedział nieoficjalnie, że King Power - spółka należąca do Srivaddhanaprabhy - wyda oficjalny komunikat ws. wypadku w niedzielę rano.

Wielu piłkarzy "Lisów" - w tym m.in. Jamie Vardy i Harry Maguire - zamieściło w mediach społecznościowych wpisy sugerujące modlitwę za osoby poszkodowane w katastrofie.

Z kolei były piłkarz Leicester City i reprezentacji Anglii Gary Lineker napisał po cotygodniowym magazynie telewizji BBC "Match of the Day", którego jest gospodarzem, że "to był najtrudniejszy (program) jaki kiedykolwiek prowadził". "To okropna tragedia, łamiąca serce" - dodał.

Drużyna mistrzów Anglii sprzed dwóch lat zremisowała w sobotę z West Ham, w którym grał Łukasz Fabiański, 1-1, wyrównując w ostatniej minucie spotkania.