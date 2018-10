Premier League. Kevin de Bruyne gotowy do gry

Podczas piątkowej konferencji prasowej menedżer Manchesteru City Josep Guardiola poinformował, że w kadrze zespołu na sobotnie spotkanie przeciwko Burnley znajdzie się Kevin de Bruyne. Belg z powodu kontuzji pauzował od ponad dwóch miesięcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. De Bruyne wypadł na trzy miesiące. Wideo Eurosport

Błyskotliwy 27-letni pomocnik urazu doznał już po 30 minutach spotkania pierwszej kolejki, w którym Manchester City pokonał w Londynie Arsenal 2-0. Badania wykazały uszkodzenie więzadeł w kolanie, co wyłączyło De Bruyne'a z gry na ponad dwa miesiące. Belg powrócił do treningów przed dwoma tygodniami i ciężko pracował podczas przerwy na mecze reprezentacji.

Reklama

- Trenował naprawdę dobrze i co najważniejsze nie skarżył się na żadne problemy. Wygląda zatem na to, że dostanie szansę gry w najbliższym spotkaniu, chociaż na pewno nie jest jeszcze gotowy do gry przez pełne 90 minut. Kevin jest dla nas niezwykle istotnym piłkarzem i wszyscy cieszymy się, że wraca do gry - powiedział hiszpański szkoleniowiec "The Citizens", który określił jednocześnie sobotnich rywali jako "mistrzów długich zagrań i walki i o drugą piłkę".

Szansę na występ De Bruyne'a przeciwko Burnley zwiększa kontuzja odniesiona przez Niemca Ilkaya Gundogana, która wyłączy go z gry na kilka kolejnych tygodni.

Do 9. kolejki Premier League Manchester City przystępuje z pierwszej pozycji w tabeli. Burnley zajmuje 12. miejsce.

Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Kevin de Bruyne / Getty Images

Wojciech Malinowski