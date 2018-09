Premier League: Kolejne zwycięstwo Liverpool FC, występ Jana Bednarka

Liverpool FC bez żadnych problemów pokonał u siebie 3-0 FC Southampton w szóstej kolejce Premier League i rozsiadł się wygodnie na czele ligowej tabeli. W ekipie gości 35 minut zagrał Jan Bednarek, lecz losów meczu nie był w stanie odmienić.

Po wtorkowych, co prawda zwieńczonych happy endem szaleństwach w starciu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain tym razem Juergen Klopp uczulił swoich piłkarzy, aby ci zadbali o zdrowie i emocje kibiców. "The Reds" z powierzonej im roli wywiązali się bez zarzutu i mecz z niżej notowanym rywalem rozstrzygnęli w trzy kwadranse.

Warto mimo to zauważyć, że znacząco sprawę ułatwili im goście z Southamptonu, którzy w dziesiątej minucie sami wpakowali piłkę do bramki Aleksa McCarthy'ego. Po dziesięciu minutach gry w kuriozalnych okolicznościach dokonał tego Wesley Hoedt. Na drugą bramkę kibice na Anfield czekali tyle samo co na pierwszy, ale wtedy już obyło się bez pomocy osób trzecich. Do centry Trenta Alexandra-Arnolda wyskoczył Joel Matip i w perfekcyjny sposób uderzył głową. Jeszcze tuż przed przerwą trafił wreszcie Mohamed Salah, który dobił zatrzymany na poprzeczce rzut wolny Xherdana Shaqiriego.

Na tym liverpoolska maszyna strzelanie tego sobotniego popołudnia zakończyła. Niewykluczone, że zasługa w tym Bednarka, który zmienił Oriola Romeu w 55. minucie i już wspólnie z klubowymi kolegami nie pozwolił gospodarzom trafić do siatki. Aczkolwiek warte odnotowania jest też to, że polski obrońca poza tym wielkiego wpływu na losy meczu nie miał.

Dzięki pokonaniu "Świętych" ekipa Kloppa nadal legitymuje się perfekcyjnym bilansem tego sezonu. Na siedem rozegranych meczów triumfowała we wszystkich, z czego w sześciu ligowych, dzięki czemu jest liderem Premier League.