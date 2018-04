Premier League. Koniec epoki w Arsenalu, kto zacznie nową? Patrick Vieira?

"Arsene Wenger wprawił wszystkich w osłupienie po ogłoszeniu, że w końcu ustąpi ze stanowiska trenera Arsenalu po 22 latach" - pisze dziennik "Daily Mail", który, jak wszystkie angielskie media, jest kompletnie zaskoczony decyzją Francuza o odejściu. "Doprawdy, koniec epoki" - podsumował krótko "The Guardian", który przypomniał klimat, w jakim Wenger przejmował "Kanonierów" w 1996 roku.

Zdjęcie Arsene Wenger /Eurosport

"Bukmacherzy typowali, że to Johan Cruyff zastąpi Bruce'a Riocha, ale rada nadzorcza Arsenalu zatrudniła nieznanego Francuza, który był wówczas trenerem w Japonii. Nie wszyscy byli zachwyceni" - czytamy.

- W pierwszej chwili pomyślałem, co ten Francuz wie o piłce? Nosi okulary i wygląda raczej jak nauczyciel. Nie będzie tak dobry jak George Graham. Czy on w ogóle umie dobrze mówić po angielsku? - Tony Adams, ówczesny kapitan Arsenalu, opowiadał o reakcji na wieść o zatrudnieniu Wengera.

Bariera językowa nie stanowiła najmniejszego problemu, pisze "Guardian", bo trener znał pięć języków, ale początkowo trudno było mu przekonać szatnię do swoich metod, które na tamte czasy były rewolucyjne. Największa zmiana dotyczyła odżywiania. Dziś w profesjonalnym sporcie wydaje się to normą, ale w latach 90. piłkarze odżywiali się kiepsko. Przed pierwszym meczem z Blackburn Wenger zabronił jedzenia czekolady. Decyzja opłaciła się. Arsenal wygrał na wyjeździe w debiucie szkoleniowca 2-0.

Nawet sam trener przyznawał, że szefowie klubu mocno ryzykowali, powierzając mu prowadzenie drużyny. - Zwariowali w tym sensie, że nie miałem nazwiska, byłem obcokrajowcem, nie miałem żadnej historii. Może byli nie tyle szaleni, ile odważni. Mogę pokazać artykuły z tamtego czasu dowodzące, że jakikolwiek obcokrajowiec nigdy nie wygra angielskiej ekstraklasy - wspominał.

"Koncepcja sugerująca, że żaden obcokrajowiec nie wygra Premier League brzmi dziś absurdalnie. Żaden angielski trener nie zdobył mistrzostwa Anglii od 1992 roku" - zadrwiła angielska gazeta i przytoczyła archiwalny tekst z "Observera", w którym jeden z dziennikarzy dowodził, mówiąc w skrócie, że pomysł z Wengerem jest poroniony.

Ale Francuz obronił się znakomitymi wynikami. W kolejnym sezonie zdobył dublet, dokonał tego także w 2002 roku. Szczytem kariery było mistrzostwo z 2004 roku, w którym Arsenal nie doznał porażki. Do dziś tamten zespół londyńczyków wskazuje się jako jeden z najwspanialszych w historii Premier League. Na arenie międzynarodowej za największe osiągnięcie należałoby uznać finał Ligi Mistrzów z 2006 roku, przegrany w Paryżu z FC Barcelona 1-2. Ten mecz można uznać za początek gorszego okresu w pracy z drużyną.

Historia najnowsza to bowiem jedno pasmo niepowodzeń i narastająca frustracja kibiców, którzy w latach 2006-2012 nie oglądali żadnego triumfu Arsenalu. Ogromna presja ciążyła na trenerze po zakończeniu poprzedniego sezonu. Fani domagali się głośno nieprzedłużania umowy ze szkoleniowcem, ale klub podpisał z Wengerem nowy dwuletni kontrakt. Z tego też powodu decyzja o rozstaniu jest na Wyspach tak bardzo zaskakująca.

Angielskie media jednak przypominają, że mimo krytyki, która w ostatnich latach spadała na francuskiego trenera, pozostaje on najbardziej utytułowanym szkoleniowcem w historii "Kanonierów". W bardzo emocjonalnych słowach na wiadomość o odejściu Wengera na antenie BBC Radio 5 Live zareagował legendarny bramkarz klubu Bob Wilson. - To najwspanialszy menedżer w historii Arsenalu. Byłem tam w dniu jego przybycia i jest on z całą pewnością jednym z trzech najwspanialszych ludzi, jakich poznałem w życiu. Nie chodzi o piłkarską wiedzę i to, w jaki sposób zmienił piłkę w tym kraju, ale także, jakim jest człowiekiem, kiedy pomógł mi i żonie po stracie córki - stwierdził.

Kto teraz?

W chwili ogłoszenia decyzji 68-letniego Wengera powyższe pytanie stało się najgorętszym tematem w piłkarskiej Anglii. Bukmcherzy uważają za faworyta Thomasa Tuchela, byłego szkoleniowca Borussii Dortmund, co z jednej strony może zaskakiwać, biorąc pod uwagę to, że niemiecki trener, według doniesień prasy francuskiej i niemieckiej, przejmie przed nowym sezonem Paris Saint-Germain.

Poza Tuchelem pojawiają się także nazwiska byłego szkoleniowca Liverpoolu, a obecnie Celticu, Brendana Rodgersa. Ciekawym kandydatem jest Patrick Vieira. Zdaniem dziennika "Daily Mail" to faworyt kibiców. Były znakomity francuski pomocnik reprezentował barwy klubu w latach 1996-2005 i należał do kluczowych zawodników Arsenalu, gdy ten pod wodzą Wengera święcił największe triumfy.

Po zakończeniu kariery w Manchesterze City w 2011 roku Vieira zajął się pracą w akademii tego klubu oraz prowadził przez dwa lata rezerwy "The Citizens". W 2015 roku 41-letniego dziś Francuza przymierzano do roli menedżera Newcastle United, ale pół roku później ogłoszono, że od 1 stycznia 2016 roku Vieira przejmie występujący w MLS New York FC, który prowadzi do teraz.

Piotr Kwiatkowski

