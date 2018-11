Premier League. Kto płacił Manciniemu, gdy był menedżerem City?

Jak donosi Football Leaks, gdy Roberto Mancini pełnił funkcję trenera Manchesteru City nie był opłacany przez klub z Etihad Stadium. Pieniądze na konto Włocha wpływały z Al-Jazira Club, którego właścicielem jest Mansour Bin Zayed Al Nahyan, a więc główny inwestor ”The Citizens”. Problem w tym, skąd dokonywano przelewów.

Mancini był menedżerem Manchesteru City w latach 2009-2013. W tym czasie zespół pod jego wodzą odniósł 113 zwycięstw, 38 remisów i zanotował 40 porażek. Włoch poprowadził klub do mistrzostwa Anglii w sezonie 2011-2012, a rok wcześniej wywalczył Puchar Anglii. Choć w rozgrywkach 2012/2013 drużyna ”The Citizens” grała zdecydowanie poniżej oczekiwań, co zakończyło się zwolnieniem Manciniego, to kibice zawsze go szanowali i w zdecydowanej większości byli przeciwko jego odejściu.

Na Etihad Włoch zarabiał 5 milionów funtów za sezon. Co ciekawe, jak wynika z informacji Football Leaks pieniądze wypłacał mu inny klub należący do szejka Mansoura - Al-Jazira. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że przelewy były dokonywane z podejrzanego konta na Mauritiusie, który uchodzi za raj podatkowy.

Wątpliwe, by po tylu latach doszło do wszczęcia postępowania przeciwko klubowi i szkoleniowcowi. Nie zmienia to faktu, że niesmak pozostał.

Obecnie Mancini jest selekcjonerem reprezentacji Włoch. Natomiast funkcję menedżera City pełni Josep Guardiola.

