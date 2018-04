Premier League. Latem Arsenal nie kupi żadnego napastnika

Dotychczasowe transfery i obecna kadra Arsenalu ma być wystarczająca na kolejny sezon. Arsene Wenger zapowiedział, że „nie ma potrzeby kupowania kolejnego napastnika w letnim oknie transferowym”. Pytanie, czy francuski menedżer będzie wciąż prowadził klub z Emirates?

Zdjęcie Arsenal’s Danny Welbeck (left) celebrates scoring his side’s second goal of the game during the Premier League match at the Emirates Stadium, London. /PA Sport

W obecnym sezonie „Kanonierzy” dwukrotnie, w ciągu 8 miesięcy, bili klubowy rekord transferowy. Najpierw do londyńskiego klubu sprowadzono Alexandre’a Lacazette z Olympique Lyon, a zimą sięgnięto po snajpera Borussii Dortmund Pierre-Emericka Aubameyanga. Menedżer Arsenalu Arsene Wenger jest zadowolony ze stanu posiadania i nie będzie naciskał zarządu, by ten wydał pieniądze na nowego napastnika.

Lacazette ma mieszany sezon, bo do tej pory w 31 występach zdobył 12 bramek. Natomiast reprezentant Gabonu świetnie pokazuje się na angielskich boiskach. Aubameyang strzelił 6 goli w 8 spotkaniach.

W niedzielę morale i statystyki poprawił sobie Danny Welbeck dwukrotnie pokonując bramkarza Southamptonu w wygranym przez Arsenal meczu 3-2. Wenger nie widzi potrzeby wzmacniania formacji ataku przed nowymi rozgrywkami. - Mamy dobrych piłkarzy. Ogólnie rzecz biorąc, w niektórych aspektach gry nie ma potrzeby wzmocnień. Dysponujemy kilkoma młodymi, obiecującymi napastnikami. Jednak ewaluację przeprowadzimy po zakończeniu sezonu - ocenił najdłużej pracujący menedżer Premier League.

Teraz piłkarzy z Emirates czeka rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Europy z CSKA, tym razem w Moskwie. U siebie Arsenal rozbił rywala aż 4-1 i wydaje się, że rewanż będzie jedynie formalnością.

fira

