Premier League. Lucas Perez nie wypalił w Arsenalu. Może trafić do Lazio

Od samego początku transfer Lucasa Pereza do Arsenalu miał zdecydowanie więcej przeciwników niż zwolenników. Hiszpan potwierdził przewidywania większości ekspertów i okazał się ogromnym niewypałem. Obecnie jest on na wylocie z drużyny „Kanonierów”, a zainteresowanie nim wykazuje Lazio.

Aż 14 milionów funtów zapłacił za Pereza w 2016 roku Arsene Wenger. „Aż”, bo nie był to ani zawodnik perspektywiczny, ani zawodnik ograny w czołowych klubach. Francuskiego menedżera urzekły występy Hiszpana w sezonie 2015/16, gdy dla Deportivo la Coruna strzelił w LaLiga 17 goli. Po przenosinach do Premier League napastnik nie potrafił się odnaleźć i głównie zawodził. Na razie jego licznik występów w barwach Arsenalu zatrzymał się na 11 meczach w lidze i jednym golu.

Od początku tego sezonu ponownie występuje on w Deportivo, gdzie gra na zasadzie wypożyczenia. Uczciwie trzeba mu oddać, że na Abanca-Riazor nieco odżył - zdobył siedem bramek i zaliczył pięć asyst. Nie zdołał jednak uchronić drużyny przed spadkiem do Segunda Division.

Wkrótce okres wypożyczenia dobiegnie końca i 29-letni Hiszpan wróci do Arsenalu, gdzie obowiązuje go umowa do czerwca 2020 roku. Niewiele wskazuje jednak na to, by w najbliższym sezonie pozostał on „Kanonierem”. Klub z Londynu najchętniej pozbyłby się napastnika.

Media w Anglii informują, że zainteresowanie Hiszpanem wykazuje Lazio. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest kolejne wypożyczenie. Spekuluje się, że klub z Rzymu może zastrzec sobie opcję transferu definitywnego.