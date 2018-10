Premier League. Luke Shaw przedłużył kontrakt z Manchesterem United

Luke Shaw, który tym sezonie regularnie gra w wyjściowym składzie Manchesteru United, podpisał nową umowę z klubem. 23-letni obrońca będzie piłkarzem "Czerwonych Diabłów" do połowy 2023 roku.

Dotychczasowa umowa Anglika z United obowiązywała do końca sezonu 2018/2019. Zawodnikiem interesowało się kilka klubów, ale spora podwyżka oraz perspektywa regularnej gry skusiła piłkarza do przedłużenia umowy z dotychczasowym pracodawcą.

- Jestem bardzo dumny i też szczęśliwy. To były dziwne cztery lata dla mnie. Miałem wzloty i upadki - przyznał po podpisaniu umowy Shaw, mając zapewne na myśli to, że nie zawsze był ulubieńcem trenera Jose Mourinha. Portugalczyk często mówił, że jego podopieczny może być kiedyś najlepszym lewym obrońcą świata, ale jednocześnie się z nim nie pieścił i potrafił publicznie skrytykować.

W tym sezonie Shaw nie może jednak narzekać na brak zaufania ze strony trenera. Gdy tylko jest zdrowy, regularnie pojawia się w składzie United, spędzając na murawie po 90 minut. W jednym ze spotkań strzelił też gola.



- Od teraz patrzę tylko w przyszłość i na to, jak mogę pomóc drużynie. Nie mogę się doczekać kolejnych sezonów, bo chcę pokazać, że nadaję się do gry. Jeśli wspomnicie moją sytuację sprzed roku, to podpisanie nowej umowy wydawało się niemożliwe, ale ciężko pracowałem, chciałem tu zostać i chciałem pomóc klubowi - podkreślił Shaw, który wrócił do reprezentacji Anglii, dzięki niezłej formie.

Zdaniem dziennika "Daily Mail" Shaw ma zarabiać 150 tysięcy funtów tygodniowo. Do tej pory zarobki obrońcy wynosiły 100 tysięcy funtów.