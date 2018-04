Premier League. Mało realny, ale zaskakujący scenariusz w Anglii

Istnieje bardzo zaskakujący scenariusz na koniec sezonu Premier League, zakładający, że jedna z drużyn pomimo zajęcia pozycji w pierwszej czwórce nie wystąpi w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów.

Według przepisów Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) maksymalnie z jednego kraju w fazie grupowej Ligi Mistrzów może wystąpić pięć drużyn. Rozgrywki w Anglii umożliwiają czterem zespołom grę w Champions League, ale do tych rozgrywek kwalifikuje się również obrońca tytułu oraz zespół, który wygra Ligę Europy.

Tak się składa, że na zgarnięcie obu trofeów w Europie szansę mają dwa zespoły z Wysp. Liverpool po zwycięstwie 5-2 nad AS Roma jest bliski awansu do finału Ligi Mistrzów, a Arsenal na tym samym etapie Ligi Europy zremisował pierwsze spotkanie z Atletico Madryt 1-1. "The Reds" grają w środę w Rzymie rewanż, a dzień później w Madrycie wystąpią "Kanonierzy".

Anglicy przekroczą limit UEFA, jeśli Liverpool na finiszu sezonu wypadnie poza "top four" kosztem Chelsea i Tottenhamu. Szanse na to są niewielkie, ale są. Obie ekipy z Londynu tracą do liverpoolczyków odpowiednio sześć punktów i cztery.

Drużyna Juergena Kloppa ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania w lidze, w tym jedno właśnie z Chelsea. Tottenham ma cztery mecze, w tym jedno w poniedziałek przeciwko Watfordowi. Chelsea ma do rozegrania jeszcze trzy ligowe spotkania. Gdyby Liverpool jednak jakimś trafem spadł na piąte miejsce w tabeli i do tego wygrał Ligę Mistrzów, to zespół z czwartej lokaty na koniec sezonu Premier League wystąpiłby w Lidze Europy.

kip