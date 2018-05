Premier League. Manchester United daje 85 milionów za Douglasa Costę

Dziennik ”The Sun” twierdzi, że Jose Mourinho podjął decyzję o kupnie skrzydłowego Bayernu Monachium Douglasa Costy. Ostatni sezon zawodnik spędził na wypożyczeniu w Juventusie i walnie przyczynił się do wywalczenia siódmego tytułu mistrzowskiego z rzędu. ”Czerwone Diabły” są gotowe zapłacić aż 85 milionów euro.

6 goli i 14 asyst w 47 meczach – oto liczby Douglasa Costy z ostatniego sezonu. Brazylijczyk znakomicie prezentował się zwłaszcza w Serie A. Piłkarz był wypożyczony z Bayernu, ale z opcją obowiązkowego wykupu w lipcu tego roku. Juventus łącznie przeleje na konto Bawarczyków 46 milionów euro. Pytanie, czy zawodnik zostanie na Allianz Stadium na przyszyły sezon? Zdaniem dziennika ”The Sun” gigantyczną ofertę za 27-letniego skrzydłowego szykuje Manchester United.

Menedżer klubu z Old Trafford Jose Mourinho już rok temu chciał ściągnąć skrzydłowego. Wówczas jego celem był Ivan Perisić z Juventusu. Ostatecznie nie udało się pozyskać Chorwata. Teraz ma być inaczej, a pomogą w tym oczywiście pieniądze. ”Czerwone Diabły” są gotowe zapłacić za zawodnika aż 85 milionów euro, co oznacza, że turyńczycy błyskawicznie odzyskaliby pieniądze, jakie trafiły do Monachium.

Decyzję musi również podjąć sam piłkarz. W Manchesterze może liczyć na lepsze zarobki. Z drugiej strony, Brazylijczyk bardzo dobrze zaaklimatyzował się w Turynie i ma świetne relacje ze szkoleniowcem Massimiliano Allegrim. Jest jeszcze jedna sprawa – czy w ciągu trzech lat ponownie będzie chciał zmienić klub? Według ”Corriere dello Sport” wszystko powinno wyjaśnić się jeszcze przed mistrzostwami świata.

Zdjęcie Douglas Costa jeszcze w Juventusie / Imago

