Premier League: Manchester United - Newcastle United 3-2

Manchester United pokonał Newcastle United 3-2 (0-2) w sobotnim meczu 8. kolejki Premier League. Prowadzeni przez Portugalczyka Jose Mourinha gospodarze wydostali się w tym spotkaniu z olbrzymich kłopotów, gdyż już po 10 minutach przegrywali 0-2.

Seria czterech meczów bez zwycięstwa w rozgrywkach ligowych i pucharowych, a także dopiero 11. pozycja w tabeli Premier League spowodowały, że już w pierwszych tygodniach sezonu na Old Trafford zrobiło się bardzo nerwowo. Trzeci rok pracy w jednym klubie w przeszłości okazywał się bardzo pechowy dla Jose Mourinha i zdaniem brytyjskich mediów także teraz Portugalczyk był bliski pożegnania się z posadą.

"Still United with Jose" - taki transparent z poparciem zobaczył Mourinho wychodząc z tunelu na murawę. Tuż po rozpoczęciu spotkania szybko jednak na ziemię sprowadzili go kibice Newcastle, którzy w sile kilku tysięcy gardeł zaśpiewali mu gromkie "Sacked in the morning", czyli popularną na Wyspach Brytyjskich piosenkę zapowiadającą zwolnienie menedżera z samego rana następnego dnia.

Zaledwie po siedmiu minutach fani "Srok" mogli zaśpiewać ją ponownie, gdyż to ich zespół niespodziewanie objął na Old Trafford prowadzenie. Wystarczyło jedno prostopadłe podanie Hiszpana Ayoze Pereza, by na obrońców gospodarzy popędził Kenedy. Wypożyczony z Chelsea Brazylijczyk z łatwością nawinął w polu karnym Ashleya Younga na swoją mocniejszą lewą nogę, po czym precyzyjnym strzałem uderzył poza zasięgiem rąk Davida de Gei.

W 10. minucie goście zaskoczyli po raz kolejny. Raz jeszcze wszystko przyszło im z zaskakującą łatwością, a egzekutorem był tym razem debiutujący w pierwszym składzie Newcastle Yoshinori Muto. Japoński napastnik prostym zwodem w polu karnym uwolnił się spod krycia, po czym uderzył na tyle mocno i precyzyjnie, że De Gea po raz drugi musiał wyciągać piłkę z siatki.

Mourinho przez chwilę wydawał się być zszokowany przebiegiem wydarzeń, po chwili jednak zareagował na nie w zdecydowany sposób. Już w 19. minucie zdjął bowiem z boiska środkowego obrońcę Erica Bailly'ego, którego zastąpił Hiszpan Juan Mata, co wiązało się z gruntowną przebudową ustawienia "Czerwonych Diabłów". Przed przerwą nie przyniosło to jednak rezultatu, chociaż portugalski menedżer w 22. minucie przekonał się, że rola trenera ma swoje ograniczenia. Po główce Marcusa Rashforda, który nie trafił w bramkę z kilku metrów, Mourinho mógł bowiem tylko rozłożyć ręce w stronę siedzących za nim kibiców.

Na drugą połowę "Czerwone Diabły" wyszły jednak niesamowicie zmotywowane. Posiadanie piłki przekroczyło nawet 80 procent, a co najważniejsze krążyła ona znacznie szybciej pomiędzy piłkarzami z Manchesteru. Efekty przyniosło to jednak dopiero w 70. minucie, gdy z rzutu wolnego precyzyjnie uderzył Mata.

Chwilę później znakomitą podwójną paradą popisał się bramkarz gości Martin Dubravka, który w ciągu kilku sekund obronił strzały Marouane'a Fellainiego i Chrisa Smallinga. Słowacki golkiper być może będzie miał jednak do siebie pretensje w 76. minucie, gdy był co prawda zasłonięty, ale dał się zaskoczyć przy swoim bliższym słupku po strzale oddanym przez Anthony'ego Martiala.

W ostatnim kwadransie Manchester United desperacko dążył do zdobycia pełnej puli. Zapewnił ją w 90. minucie Alexis Sanchez, czyli jeden z najbardziej krytykowanych piłkarzy "Czerwonych Diabłów". Wprowadzony po godzinie do gry Chilijczyk wykorzystał wtedy dośrodkowanie Ashleya Younga i strzałem głową zapewnił komplet punktów swojej drużynie.

Manchester United - Newcastle United 3-2 (2-2)

Bramki: 0-1 Kenedy (7.), 0-2 Yoshinori Muto (10.), 1-2 Juan Mata (70.), 2-2 Anthony Martial (76.), 3-2 Alexis Sanchez (90.).

Wojciech Malinowski

