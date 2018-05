Premier League. Mane wróży Fekirowi piękną przyszłość na Anfield

Sadio Mane należy do wyróżniających się piłkarzy Liverpoolu. Tym razem reprezentant Senegalu ocenił ewentualną przyszłość Nabila Fekira na Anfield. - Mógłby dokonać z nami wielkich rzeczy - przyznał skrzydłowy finalisty Ligi Mistrzów.

Nabil Fekir jest wyróżniającym się piłkarzem Ligue 1. Napastnik Olympique Lyon prezentuje się rewelacyjnie, dlatego jego dni we Francji wydają się być policzone. W weekend pojawiły się informacje w RMC Sport i Canal+, sugerujące że Liverpool FC doszedł do porozumienia z francuskim klubem. Przeprowadzka 24-letniego piłkarza miałaby kosztować „The Reds” 62 mln funtów.

Co więcej, reprezentant Francji ustalił podobno 5-letni kontrakt z finalistą Ligi Mistrzów, a cała transakcja ma wiązać też jego starszego brata, Yassina z drużyną z Anfield. Kluczową rolę w negocjacjach miał odegrać były menedżer Liverpoolu, a obecnie doradca prezydenta Jeana-Michela Aulasa - Gerard Houllier.

O opinię na temat ewentualnego nowego kolegi klubowego spytano Sadio Mane. - Myślę, że mógłby dokonać z nami wielkich rzeczy. Zawsze potrzebujemy piłkarzy takich jak on, jeśli by tu przyszedł, działo by się - ocenił Senegalczyk.

Fekir strzelił 20 goli i dorzucił 8 asyst we wszystkich rozgrywkach. - Wciąż jestem w Lyonie. Przed nami jeszcze dwa spotkania i czuję się tutaj dobrze. Ten klub bez wątpienia ma szczególne miejsce w mym sercu - ucina spekulacje napastnik „Les Gones”.

W podobnym tonie wypowiedział się Juergen Klopp, co może sugerować, że jest coś na rzeczy.

