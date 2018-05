Premier League. Marco Silva nowym menedżerem Evertonu

Everton ogłosił w czwartek zatrudnienie Marco Silvy w roli nowego menedżera drużyny. Były szkoleniowiec m.in. Hull City i Watfordu podpisał z klubem z Goodison Park trzyletni kontrakt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mohamed Salah - nowy król Premier League Eurosport

Portugalczyk był już na celowniku "The Toffees" w październiku ubiegłego roku, gdy właściciel klubu Farhad Moshiri zdecydował się zwolnić Holendra Ronalda Koemana. Silva był jednak wtedy związany kontraktem z Watfordem i obie strony nie doszły do porozumienia w kwestii odstępnego. Całe zamieszanie bardzo źle wpłynęło na wyniki "Szerszeni", w wyniku czego Silva w styczniu pożegnał się z londyńskim klubem.

Na stanowisku menedżera Evertonu Portugalczyk zastąpił Sama Allardyce'a. Doświadczony Anglik objął w minionym sezonie zespół z Goodison Park, gdy znajdował się on tuż nad strefą spadkową. Chociaż ostatecznie doprowadził go do 8. miejsca w Premier League, jednak nie zadowoliło to ani jego przełożonych, ani kibiców, którzy narzekali na defensywny styl drużyny pod kierownictwem "Big Sama".



- Marco jest młodym, ale jednocześnie doświadczonym szkoleniowcem, który pracował już w Premier League. Jego drużyny prezentują atrakcyjny, ofensywny styl gry. W swojej karierze pokazał także, że potrafi pracować z młodymi graczami, którzy stawali się pod jego okiem coraz lepsi. To wszystko przekonało nas, że będzie bardzo dobrym wyborem - powiedział dyrektor sportowy Evertonu Marcel Brands.

Wojciech Malinowski

Zdjęcie