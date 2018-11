Premier League. Mathew Ryan przejdzie do Manchesteru United?

Choć David de Gea ma obecnie niepodważalną pozycję w bramce Manchesteru United, „Czerwone Diabły” wolą się zabezpieczyć na ewentualność odejścia Hiszpana do innego klubu. Według „The Sun” jednym z kandydatów do przejścia na Old Trafford jest Mathew Ryan z Brighton & Hove Albion.

Kontrakt De Gei z United wygasa po sezonie 2018/19. Klub z Manchesteru ma co prawda opcję przedłużenia umowy o kolejny rok, jednak nie od dziś wiadomo, że hiszpański bramkarz nie widziałby przeciwwskazań, by wrócić do LaLiga, choćby do Realu Madryt, z którym łączony jest już od wielu miesięcy. W tej sytuacji nie może dziwić zainteresowanie „Czerwonych Diabłów” nowym golkiperem.

„The Sun” informuje, że jednym z kandydatów jest Mathew Ryan. 26-letni reprezentant Australii zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy w barwach Brighton & Hove Albion, gdzie raczej nie narzeka na brak pracy podczas meczów.

Ryan do zespołu „Mew” trafił w 2017 roku z Valencii. Angielski klub zapłacił wtedy za Australijczyka około 5 milionów funtów. Obecnie serwis transfermarkt.de wycenia bramkarza na 8 milionów. Umowa Ryana z Brighton & Hove Albion obowiązuje do 2022 roku.