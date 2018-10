Premier League. Matić wybrał leczenie w Manchesterze zamiast gry w kadrze

Menedżer Liverpoolu Jurgen Klopp mówił ostatnio o bezsensowności rozgrywek Ligi Narodów, które sprawiają, że piłkarze nie mają wiele czasu na odpoczynek między meczami podczas sezonu. Sprawa dotyczyła jego graczy, ale najwyraźniej zdanie niemieckiego szkoleniowca podzielają także inni piłkarze. Dobrym przykładem jest Nemanja Matić.

30-letni Serb regularnie gra w wyjściowej jedenastce Manchesteru United, a w sobotnim starciu z Newcastle United (3-2) spędził na boisku 90 minut. Wówczas nie narzekał na żaden uraz, ale treningów z drużyną narodową już nie rozpoczął. Po przyjeździe na zgrupowanie kadry Serbii przed meczami z Czarnogórą i Rumunią, Matić zgłosił bliżej nieokreśloną kontuzję, z powodu której wrócił do Manchesteru, gdzie ma kontynuować rehabilitację.

Angielskie media podają, że ma być gotowy do gry na zaplanowany na 20 października mecz z Chelsea. W podobnej sytuacji znalazł się inny zawodnik "Czerwonych Diabłów" Luke Shaw, który mimo regularnej gry w klubie nie bierze udziału w zgrupowaniu angielskiej kadry.

Obrońca, podobnie jak Matić, ma jednak zagrać na Stamford Bridge.

Manchester United z dorobkiem 13 punktów zajmuje 8. miejsce w Premier League.

