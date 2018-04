Premier League. Mchitarjan: Dołączyłem do Arsenalu, by grać ofensywną piłkę

Henrich Mchitarjan w styczniu opuścił Manchester United i dołączył do Arsenalu. Zmianę barw reprezentant Armenii argumentuje chęcią powrotu do "ofensywnej” gry w piłkę nożną, czego nie doświadczył pod rządami Jose Mourinho na Old Trafford. W czwartek jego nowy zespół zagra na Emirates Stadium z CSKA Moskwa w pierwszym ćwierćfinale Ligi Europy. Relacja na żywo w Eurosporcie 1 od godziny 21.05.

Zdjęcie Henrikh Mkhitaryan, Arsene Wenger and Jose Mourinho /Reuters

29-latkowi bardzo podoba się życie w północnym Londynie, z Arsene’m Wengerem w roli menedżera. Nie dość, że może liczyć na pewnie miejsce w pierwszym składzie, to jeszcze jest kluczową postacią ofensywy, co umożliwia mu zaprezentowanie wszystkich mocnych stron.

- Gdy usłyszałem, że mogę zamienić Manchester United na Arsenal, od razu chciałem to zrobić. Dla mnie ważne jest, by występować w zespole preferującym ofensywny styl – tłumaczył Mchitarjan. – Nie mogłem wymarzyć sobie lepszego początku. Stęskniłem się za tak ofensywną grą – dodał.

- Dołączyłem do Arsenalu, bo chciał mnie Wenger, a nie dlatego, że chciał on zastąpić Alexisa Sancheza. Jesteśmy innymi piłkarzami. Mamy inne charaktery, możliwości i umiejętności. Chcę zapisać się w historii klubu golami, asystami i trofeami – przyznał były gracz Borussii Dortmund i Szachtara Donieck, który na razie w barwach „Kanonierów” zanotował dwa trafienia i pięć asyst.

