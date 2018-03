Premier League. Morata niechlubnie zbliża się do setki

Alvaro Morata niebezpiecznie zbliża się do granicy stu dni, od których nie strzelił gola w Premier League. Hiszpan został sprowadzony przez Chelsea, by zastąpić Diego Costę w zdobywaniu bramek, jednak nie potrafi tego dokonać.

Jeśli Alvaro Morata nie strzeli gola w niedzielnej rywalizacji z Tottenhamem Hotspur, będzie to oznaczało, że minie 100 dni, od kiedy trafił w Premier League. 25-letni Hiszpan trafił latem na Stamford Bridge za 70 mln funtów, ale po udanym początku jego dorobek strzelecki się zablokował. Ostatnią bramkę dla Chelsea zdobył w Boxing Day w meczu z Brighton & Hove Albion, gdy wykorzystał podanie Cesara Azpilicuety i strzałem głową pokonał bramkarza rywali.

Większe oczekiwania były wiązane z przyjściem hiszpańskiego snajpera. Tym bardziej, że miał on naturalnie wejść w buty Diego Costy, który dbał o bramki. Zadziorny napastnik urodzony w Brazylii gwarantował większą liczbę trafień. W pierwszym sezonie w Anglii w lidze strzelił 20 goli. Do tej pory Morata ma 10 bramek, ale żadnej w 2018 roku. Klub z zachodniego Londynu, sprowadzając Hiszpana wiedział, że nie znalazł zastępstwa jeden do jednego dla Costy.

Jak mówił we wrześniu Antonio Conte, Morata jest „grzecznym młodym człowiekiem, którego chciałby wydać za swoją córkę”. Costa nie jest. Jak się jednak okazuje, grzeczność i uległość nie gwarantują bramek w Premier League.

Broniąca tytułu mistrzowskiego ekipa „The Blues” zajmuje obecnie 5. miejsce w ligowej tabeli ze stratą aż 25 pkt do Manchesteru City.

