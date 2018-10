Premier League. Mourinho: Czasem nie wszystko jest w rękach trenera

Manchester United gra w sobotę u siebie z Newcastle United. Gospodarze są rozbici ostatnimi wynikami, a trener Jose Mourinho sprawia wrażenie osoby, która nie wie, jak zażegnać kryzys.

Kiepskie wyniki to jedno. Problem Manchesteru United polega jednak też na tym, że drużyna wygląda na taką, która kompletnie zgubiła koncepcję. Byli znani piłkarzy drużyny zarzucają zawodnikom brak zaangażowania. Angielscy dziennikarze także uważają, że to najważniejszy problem w zespole 20-krotnych mistrzów kraju.

Na konferencji prasowej przedstawiciele mediów zapytali Mourinho wprost, jak to jest, że jako trener nie potrafił wyzwolić w zawodnikach właściwego podejścia do meczów: - Ponieważ czasami nie wszystko jest w rękach trenera - odpowiedział.

Portugalczyk ma na myśli prawdopodobnie to, że klubu nie pomógł mu w rozwiązaniu problemów z Paulem Pogbą i jego agentem Mino Raiolą. - Ten zespół może grać lepiej. Powiedział, że poprzedni sezon był fantastyczny dla nas, a przed sezonem dodałem że jeśli chcecie czegoś więcej, to będzie bardzo ciężko - mówił.

Po siedmiu kolejkach tego sezonu Manchester United traci do pierwszego miejsca już dziewięć punktów i choć to dopiero wczesny etap rozgrywek, wielu ekspertów uważa, że walka o Ligę Mistrzów to szczyt możliwości "Czerwonych Diabłów". - Z całym szacunkiem, nie chcę być źle zrozumiany, jeśli gralibyśmy w szwajcarskiej lidze i nie zdobyli tytułu, to byłby fatalny wynik. A nasz sezon, biorąc pod uwagę formę rywali, był fantastyczny - tłumaczył utytułowany szkoleniowiec. Manchester Untied został bowiem wicemistrzem Anglii z 19-punktową stratą do Manchesteru City.

"Daily Mirror" napisał w sobotę, że Mourinho zostanie zwolniony niezależnie od wyniku z Newcastle, ale klub zaprzeczył tym doniesieniom. Portugalczyk dostanie od klubowych władz czas na poprawę wyników. - Możemy wygrać z Newcastle, ale trudny mecz. Możemy i chcemy wygrać. Jeśli zaangażowanie będzie takiej, jak przeciwko trudnym przeciwnikom jak Valencia, to prawdopodobnie, przy odrobinie szczęścia, wygramy z Newcastle. Ale nie powiem, że mamy trzy punkty w kieszeni. Muszę szanować rywala. Muszę szanować trenera drugiej drużyny, który ma swoją historię sukcesów. W ten sposób zostałem wychowany i w ten sposób działam w futbolu: z szacunkiem - podkreślił.

