Premier League. Mourinho: Dlaczego Pogba jest bez formy? Jego zapytajcie

Francuski pomocnik nie pokazuje w drużynie Manchesteru United pełni swoich umiejętności i stracił miejsce w podstawowym składzie. Trener Jose Mourinho polecił dziennikarzom, aby Paula Pogbę zapytali, skąd się wziął tak duży spadek formy piłkarza.

W ostatnich jedenastu spotkaniach Paul Pogba czterokrotnie wybiegał w podstawowym składzie. Forma francuskiego piłkarza jest jednym z ważniejszych tematów wokół Manchesteru United w tym sezonie. Nikt nie ma wątpliwości, że Pogba jest doskonałym graczem, ale nie potrafi tego pokazać w koszulce "Czerwonych Diabłów".

W sobotę Manchester United mierzy się u siebie ze Swansea City Łukasza Fabiańskiego w 32. kolejce Premier League. Trener gospodarzy Jose Mourinho był pytany na konferencje prasowej o sytuację i spadek formy Pogby.

- Jego zapytajcie. Zapytajcie go, kiedy będziecie mieli okazję, co on o tym sądzi - stwierdził portugalski szkoleniowiec. 25-latek doznał we wrześniu kontuzji, która wyeliminowała go z gry na dwa miesiące i pojawiły się opinie, że właśnie przez ten uraz Pogba nie potrafi dojść do siebie.

- To nie ma związku z kontuzją. Dobrze się wyleczył. W poprzednim sezonie też tak było. Myślę, że leczenie przebiegło dobrze. To była niewygodna kontuzja, taka, przy której inni piłkarze, inne kluby i inne sztaby medyczne decydują o operacji.

- Opcja naszego sztabu zasugerowała mu, żeby nie kładł się na stole chirurgicznym i jego rehabilitacja była dobra. Myślę, że on czuje się więcej niż dobrze w związku z wyjściem z kontuzji, co czasem się powtarza. W jego przypadku w ogóle nie ma o tym mowy - podkreślił Jose Mourinho.

