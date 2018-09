Premier League. Mourinho: Jedni grali mecz życia, drudzy odpoczywali

Jose Mourinho, trener Manchesteru United, kwestionował nastawienie swoich piłkarzy w sobotnim spotkaniu z Wolverhampton Wanderers, które zakończyło się remisem 1-1. "Czerwone Diabły" odniosły tylko jedno zwycięstwo w trzech pierwszych meczach na swoim terenie w tym sezonie.

- Nie był to dobry występ, ani doby wynik, tylko sprawiedliwy rezultat. Myślę, że "Wilki" zasłużyły na ten punkt, biorąc pod uwagę to, jak się zaprezentowali. Grali tak, jak lubię, czyli jakby to był finał mistrzostw świata - powiedział po meczu portugalski trener.

Jego rodak na przeciwnej ławce rezerwowych Nuno Espirito Santo miał znacznie więcej powodów do optymizmu. Zespół Wolverhampton to beniaminek w tym sezonie Premier League, ale na Old Trafford nie było tego widać. To goście pierwsi stworzyli groźne sytuacje i to oni pierwsi powinni objąć prowadzenie. Kolejny raz United zawdzięczał bardzo dużo postawie swojego bramkarza Davida de Gei.

- Lubię kiedy to moje zespoły mają takie nastawienie w każdym meczu. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Oni to mieli, ich nastawienie zrobiło różnicę - mówił.

- Od pierwszej minuty byli zaangażowani. Każdą piłkę w każdej sekundzie grali z maksymalną intensywnością i chęcią, a my nie. Obie połowy zaczęliśmy kiepsko. Ciężko wygrywać mecze, jak nie dojeżdżasz - stwierdził Mourinho i nie zamierzał bronić swoich podopiecznych.

- Dajcie spokój, (nastawienia) uczysz się jako dziecko w akademii, nie trzeba mieć doświadczenia na najwyższym poziomie, by się tego nauczyć. To podstawowe prawo futbolu, trzeba grać na maksimum swojego potencjału, chyba że grasz w tak kiepskiej lidze, z tak kiepskimi rywalami, że wystarcza 30 proc. nastawienia. Wszyscy wiemy, że tutaj inaczej się nie da - dodał.



- Nie umiem tego wytłumaczyć, bo moje nastawienie nie zmienia się nigdy. Ciężko to wyjaśnić. Wygraliśmy trzy mecze na wyjeździe z rzędu, wróciliśmy z dobrym nastawieniem, bo się odbudowaliśmy. Nie graliśmy przeciwko zespołowi, który ma napięty kalendarz, więc chodziło o nastawienie mentalne. Jedni chcieli zagrać mecz życia, drudzy chcieli odpoczywać - podsumował Jose Mourinho.

