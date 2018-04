Premier League. Mourinho o Wengerze: Najwięksi rywale są naszymi największymi przyjaciółmi

Jestem przekonany, że najwięksi rywale są również naszymi największymi przyjaciółmi, bo to oni pozwalają nam na dochodzenie do granic możliwości – takimi słowami Jose Mourinho zapowiedział niedzielny mecz Manchesteru United z Arsenalem, ale przede wszystkim koniec wieloletniej rywalizacji z menedżerem rywali, Arsene’m Wengerem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mourinho kontra Wenger. Tej wojny będzie nam brakowało. Wideo Eurosport

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League

Reklama

Portugalczyk wyraził nadzieję, Old Trafford zgotuje Francuzowi godne przyjęcie. - Myślę, że fani United wiedzą, iż do 2004 roku, przez niemal dziesięć lat walka toczyła się między sir Aleksem (Fergusonem) i monsieur Wengerem. Ówczesna znakomita drużyna Arsenalu i jej pojedynki z Manchesterem sprawiły, że United stali się lepsi. Mam nadzieję, że (Arsene) zostanie dobrze przyjęty przez publiczność, że poczuje szacunek ze strony tego klubu – powiedział Jose Mourinho.

To ważne i trochę zaskakujące słowa, bo w ostatnich latach nie brakowało spięć między dwoma menedżerami. Bodaj do najbardziej spektakularnego z nich, łącznie z kontaktem fizycznym, doszło na Emirates w 2014 roku, gdy obydwaj powadzili się tuż przy linii bocznej, a Mourinho pracował jeszcze w Chelsea. Nie unikał też stwierdzeń, że Wenger to "specjalista od porażek".



Dzisiaj Portugalczyk sprawia wrażenie, jakby chciał o tym zapomnieć. – Czy żałuję niektórych drobnych negatywnych epizodów, jakie były między nami? Tak. I myślę, że nie tylko ja – stwierdził menedżer „Czerwonych Diabłów”.



Manchester United spotka się z Arsenalem w niedzielę o 17.30.

RP

Zdjęcie Arsene Wenger i Jose Mourinho / AFP