Premier League. Mourinho ulubionym rywalem Guardioli. Czy ofiarą?

Derby Manchesteru były kolejnym małym, ale bardzo symbolicznym krokiem postawionym przez Pepa Guardiolę. Po zwycięstwie 3-1 menedżer City wyszedł zwycięsko już z jedenastego trenerskiego pojedynku z Jose Mourinho. Żadnego innego kolegi po fachu Hiszpan tyle razy w karierze nie pokonywał.

Niedzielny hit Premier League był papierkiem lakmusowym pozycji i innowacyjności Guardioli w trenerskim światku oraz ukazanie przepaści, jaka dzieli go od Mourinho. "Citizens" lokalnych rywali pokonali jak najbardziej zasłużenie, a dwubramkowe zwycięstwo należy traktować za najmniejszy wymiar kary, jaka spotkała "Czerwone Diabły" i ich menedżera.

Niemal półtorej dekady temu 55-latek zaprezentował się angielskim mediom w swoim unikatowym stylu, gdy podczas prezentacji jako nowego menedżera Chelsea sam nadał sobie pseudonim "Wyjątkowy". I takiego też - wyjątkowego, być może jeszcze bardziej niż on sam - zdążył się dorobić przeciwnika. Obaj panowie pojedynkowali się jak dotąd 22-krotnie, z równej połowy tych starć zwycięsko wychodził znakomity niegdyś pomocnik Barcelony. Pięciokrotnie wygranego nie było, w sześciu meczach triumfował Mourinho.



Opinia publiczna nie ma za grosz wątpliwości – największa niegdyś rywalizacja w świecie trenerskim to przeszłość absolutna. „Jose i Pep nawet nie oddychają tym samym powietrzem. To dwa różne gatunki”, „Mourinho to Wenger Guardioli”, „Ta debata już dawno umarła śmiercią naturalną. Nie rozmawiajmy o niej. Guardiola jest lepszy od Mourinho. Dzięki” – tego typu komentarze dominowały w w pomeczowej dyskusji na Twitterze.



