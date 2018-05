Premier League. Nie Lewandowski, a Higuain przejdzie do Chelsea?

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni nowym menedżerem Chelsea zostanie Maurizio Sarri. Włoch nadal nie rozwiązał kontraktu z Napoli, ale prawdopodobnie kluby dojdą do porozumienia. Według dziennika ”Il Messaggero” jednym z pierwszych transferów Sarriego może być napastnik Juventusu Gonzalo Higuain.

Włoskie media twierdzą, że Sarri uzgodnił już warunki kontraktu indywidualnego z Chelsea i jest w stanie zgodzić się na 5 milionów euro rocznie, by przyspieszyć swoje przenosiny na Stamford Bridge. Aktualnie ”The Blues” próbują dojść do porozumienia z Napoli, by zgodziło się puścić szkoleniowca za darmo zamiast płacić 8 milionów euro kwoty odstępnego. Jednak wszystkie zainteresowany strony wkrótce powinny znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Kogo w pierwszej kolejności będzie próbował pozyskać nowy menedżer Chelsea? Według ”Il Messaggero” najważniejszym celem będzie Gonzalo Higuain. Wprawdzie kontrakt 30-letniego napastnika z Juventusem obowiązuje do czerwca 2021 roku, ale w odwrotnym kierunku miałby powędrować młodszy Alvaro Morata, który w przeszłości występował już w barwach ”Starej Damy”.

Sarri doskonale zna Higuaina, bo przez jeden sezon współpracował z nim w Napoli. Ostatecznie Argentyńczyk zdecydował się na przenosiny do Juventusu, ale zawsze wypowiadał się o trenerze w samych superlatywach i przy kilku okazjach podkreślał, że w przyszłości chciałby z nim jeszcze współpracować. To właśnie pod wodzą Sarriego argentyński snajper rozegrał swój najlepszy sezon w karierze – w rozgrywkach 2015/2016 strzelił aż 36 goli w 35 meczach.

W ostatnich tygodniach z Chelsea łączony był Robert Lewandowski. Ponoć Roman Abramowicz był gotowy zapłacić za Polaka nawet 115 milionów euro. Jednak prezydent klubu ze stolicy Bawarii Uli Hoeness powiedział, że ”klub jest mocniejszy” od zawodnika i ”Lewy” nigdzie się nie wybiera.



