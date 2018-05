Premier League. Nie sprawdzili się w Anglii, a błyszczą w Europie

Iago Aspas kariery w Liverpoolu nie zrobił, w barwach Celty Vigo złapał świetną dyspozycję i 30-letni napastnik może trafić do wyjściowej "jedenastki" Hiszpanii na MŚ w Rosji, a z nią powalczyć o tytuł. Przyjrzeliśmy się piłkarzom, którzy nie poradzili sobie w Premier League, a błyszczą w innych ligach.

Premier League nie bez powodu określana jest najtrudniejszą ligą świata. Za pierwszym razem nie powiodło się w niej, błyszczącym obecnie, Mohamedowi Salahowi oraz Kevinowi de Bruyne. Czy w ich ślady pójdą choćby Mephis Depay i Florian Thauvin?



W piłce nożnej podobnie jak w życiu. Czasami trzeba komuś dać drugą szansę. Takie określenie idealnie pasuje do dwóch gwiazdorów europejskiego futbolu: Mohameda Salaha i Kevina de Bruyne. Wielki biznes, jakim jest obecnie piłka nożna, oczekuje od zawodników natychmiastowego efektu. Tymczasem, szczególnie zagraniczni piłkarze mogą mieć wiele problemów, zmieniając otoczenie. Dwaj wymienieni reprezentanci odpowiednio Liverpoolu i Manchesteru City są tego najlepszym przykładem.

Mohamed Salah i Kevin de Bruyne pokazali, że odniesienie sukcesu w klubie zdeterminowane jest przez wiele czynników. Nie tylko wielki talent. Współpracując z agentami, którzy nastawieni są na zysk, piłkarze mogą popełnić szereg błędów, które przekładają się na brak osiągnięć.

Niekiedy zmieniają pracodawcę za wcześnie, aby odnieść natychmiastowy sukces. Rzeczywiście, wielu zawodników mających za sobą przeszłość w Premier League, teraz zachwyca za granicą.

Francuska Ligue 1 idealna na przełamanie

Olympique Lyon wygrał siedem ostatnich ligowych meczów i awansował na drugie miejsce w lidze, którą pieniężnie i finansowo zdominowało Paris Saint-Germain. Dużą rolę w tym osiągnięciu odegrało dwóch piłkarzy z przeszłością wyspiarską. Bertrand Traore, niegdyś w Chelsea, strzelił gole w czterech kolejnych spotkaniach, ale niekwestionowaną gwiazdą jest Memphis Depay. Holender zdobywał bramki w siedmiu ostatnich, zwycięskich potyczkach.

W 2015 r. po transferze do Manchesteru United z PSV Eindhoven oczekiwania wobec Depaya były ogromne. Holenderski skrzydłowy na wejściu odziedziczył koszulkę z numerem 7, ale nie zdołał przekonać do siebie ani trenera, ani kibiców na Old Trafford. Tak naprawdę nie otrzymał prawdziwej szansy od swojego rodaka Louisa van Gaala, a presja okazała się zbyt duża.

Gdy ciśnienie opadło, we Francji, Depay mógł ponownie pokazać, na co go stać. Właśnie został jednym z 9 piłkarzy w topowych ligach Europy, którzy uzyskali podwójny dorobek bramek i asyst. 24-letni Holender strzelił 16 goli i asystował przy 12 trafieniach kolegów w Ligue 1.

Pożegnał się z wizerunkiem niesfornego chłopca i znów postrzegany jest jako nadzieja holenderskiej piłki. “Oranje" wciąż myślą o powrocie do światowej czołówki, gdzie niewątpliwie należą.

Francuz najlepiej gra nad Sekwaną

Przypadek Floriana Thauvina, to kolejny przykład na to, że zbyt wczesny transfer do Anglii i wygórowane oczekiwania mogą zgładzić kreatywnego gracza. Pomocnik ma świetne liczby w Ligue 1, co może skutkować powołaniem na mistrzostwa świata. Co ciekawe, w kadrze prowadzonej przez Didiera Deschamps'a może zastąpić klubowego kolegę z Marsylii, Dimitriego Payeta. Gdyby kibicom Newcastle United ktoś powiedział, że ich były ofensywny pomocnik może zmienić u Trójkolorowych gwiazdę Euro 2016, to głośno by się roześmiali. Jednak Thauvin w tym sezonie jest gwiazdą Marsylii.

Forma 25-latka, zarówno w lidze, jak i europejskich pucharach sprawia, że podopieczni Rudiego Garcii mają dwie możliwości awansu do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Dzięki jego trafieniu z Salzburgiem Olympique zagra w finale Ligi Europy z Atletico Madryt. W przypadku wywalczenia trofeum, Champions League stoi otworem. Klub ze Stade Velodrome może awansować też zajmując wysokie miejsce w Ligue 1.

Thauvin, podobnie jak Depay, ma podwójne dokonania bramkowe i asyst.

Zwycięskie trafienie w meczu z Troyes było 20. ligowym golem. Warto przypomnieć, że Neymar ma ich “tylko 19".

Zdjęcie Iago Aspas (drugi z lewej) ma szansę z reprezentacją Hiszpanii pojechać do Rosji / AFP

E viva Espana

Mówiąc najdelikatniej, Iago Aspas kariery w Liverpoolu nie zrobił.

Tymczasem w barwach Celty Vigo złapał świetną dyspozycję i po raz pierwszy w karierze zdobył 20 ligowych bramek. 30-letni napastnik od dwóch sezonów imponuje formą i wiele wskazuje na to, że selekcjoner Hiszpanii postawi na niego w ataku na mundialu. Julen Lopetegui wysoko ceni zaangażowanie Aspasa, który gra wysoko i absorbuje obrońców rywali.

Jest najskuteczniejszym hiszpańskim napastnikiem w czołowych ligach europejskich z 39 trafieniami w dwóch sezonach. Do tego w kadrze zdobył cztery bramki, grając jedynie raz w podstawowym składzie w ośmiu meczach.

Bundesliga też pomaga wrócić do gry

Do tematu piłkarzy sprzedanych zbyt wcześnie, jak ulał pasuje Serge Gnabry. Reprezentant Niemiec iworyjskiego pochodzenia dobrze zrobił, opuszczając Arsenal dwa lata temu. Zdecydował się na transfer do Werderu Brema, gdzie błyszczał. Dobra forma w Bundeslidze nigdy nie umyka Bayernowi Monachium. Bawarscy magnaci zdecydowali się kupić go latem, a następnie wypożyczyć do Hoffenheim. Właśnie w mniejszym klubie 22-letni skrzydłowy kontynuuje swój rozwój. Taka sytuacja procentuje i wszystkie strony są zadowolone.

W zaledwie 22 występach ligowych uniwersalny napastnik zdobył 10 bramek i dorzucił pięć asyst. Gnabry daje szerokie możliwości trenerowi Julianowi Nagelsmannowi przy ustalaniu składu. W ataku “Wieśniaków" trwa zdrowa rywalizacja między Markiem Uthem oraz Andrejem Kramariciem. Chorwat, to kolejny uciekinier z Premier League.

W 2014 r. Leicester City wydało rekordowe 9 mln funtów na Kramaricia.

“Lisy" mocno się rozczarowały, a i sam napastnik niezbyt dobrze wspomina czas spędzony w Anglii. W podstawowym składzie zagrał jedynie 6 z 15 meczów i nikt za nim nie tęsknił, gdy Hoffenheim wypożyczyło go w styczniu 2016 r. Przypomnijmy, że była połowa mistrzowskiej kampanii Leicesteru.

Latem niemiecki klub skorzystał z zapisu w umowie wypożyczenia i definitywnie pozyskał Chorwata. Opłacało się. Ten odpłacił się liczbami zdecydowanie lepszymi niż w Premier League. Kramarić bierze czynny udział w golach Hoffenheim. Najpewniej pojedzie z reprezentacją na mistrzostwa świata. Na rosyjskim turnieju może być bardzo użyteczny w talii trenera Zlatko Dalicia.

Do dwóch razy sztuka

Przytoczone przykłady pokazują, że czasami warto dać komuś drugą szansę.

Pierwsza przygoda Mohameda Salaha z ligą angielską była klapą.

Egipcjanin trafił na Stamford Bridge i nie odpalił. Dopiero ogranie się we włoskiej Serie A, najpierw w Fiorentinie, następnie w Romie sprawiło, że najprawdopodobniej zostanie królem strzelców Premier League. Co więcej, z Liverpoolem ma szansę na triumf w Lidze Mistrzów.

Podobnie Kevin de Bruyne, który również w Chelsea odbił się od wielkiej piłki. Przygotowanie w Bundeslidze zaprocentowało i teraz wraz z Manchesterem City Pepa Guardioli został mistrzem Anglii.

Być może kontynuacja kariery poza angielskimi boiskami i powrót po latach jest metodą, by trafić na pierwsze strony, nie tylko bulwarówek.

Łukasz Firchał