Premier League. Ojciec potwierdza: Sokratis w Arsenalu, odrzucił ofertę Mourinho

Mając do wyboru oferty z Arsenalu i Manchesteru United Sokratis Papastathopoulos zdecydował się przejść z Borussii Dortmund do pierwszego klubu. Taką informację podał ojciec defensora BVB, potwierdzając jednocześnie wcześniejsze medialne doniesienia.

Na antenie greckiego „Radia 24/7” ojciec Sokratisa, Charalambos Papastathopoulos powiedział, że jego syn opuści Borussię Dortmund i trafi tego lata do Arsenalu. Z kolei niemiecki „Bild” podał informację na temat kwoty transferu, która ma wynieść 19 mln euro. Obrońca podpisze trzyletni kontrakt na The Emirates i będzie inkasował 5 mln euro rocznie netto. W Dortmundzie zarabiałby tyle samo, ale brutto.

- On jest bardzo szczęśliwy. Obecnie przebywa w Anglii, gdzie załatwia wszelkie formalności. Sokratis bardzo cieszy się z nadchodzącej zmiany - powiedział ojciec piłkarza.

Co ciekawe w rozmowie opowiedział, że „Kanonierzy” nie byli jedynym angielskim klubem, który chciał go u siebie. Manchester United też zgłosił się po defensora, ale ten odrzucił ofertę Jose Mourinho. - Ze strony United też było zainteresowanie, ale musielibyśmy czekać aż do lipca. United mają dobre relacje z BVB i rozmawiają, ale Sokratis wybrał Arsenal - wytłumaczył.

Już dwa lata temu londyński zespół próbował ściągnąć środkowego obrońcę, a teraz wszystko wskazuje, że Sokratis będzie pierwszym zakupem nowego menedżera Unaia Emery’ego. Tym samym stanie się 3. zawodnikiem po Pierre-Emericku Aubameyangu oraz Henrichu Mchitarjanie z dortmundzką przeszłością w szatni Arsenalu. Bez wątpienia to zasługa byłego szefa skautów BVB Svena Mislintata obecnie pracującego w Londynie.

Ojciec nie ma wątpliwości, że syn zaliczy awans sportowy. - Sokratis przeniesie się na wyższy poziom. Liga angielska jest najtrudniejszą na świecie i wierzę, że sobie świetnie poradzi - ocenił Charalambos Papastathopoulos.

fira