Premier League. Paco Alcacer pierwszym wzmocnieniem Evertonu?

Menedżer Evertonu Marco Silva nie zakontraktował jeszcze żadnego nowego piłkarza. Być może pierwszym zakupem, jakiego dokona Portugalczyk będzie ściągnięcie z Barcelony Paco Alcacera. "The Toffees" nie są jednak jedynym angielskim klubem, z którym łączony jest Hiszpan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra - odc. 16 INTERIA.TV

24-letni napastnik nie może być pewny swojej przyszłości w ekipie "Dumy Katalonii". Według informacji pojawiających się w hiszpańskich mediach, trener Ernesto Valverde zamierza pozbyć się kilku mniej ważnych piłkarzy i w tym gronie może się znaleźć Alcacer. W poprzednim sezonie wystąpił on w tylko 17 meczach ligowych, w których strzelił cztery gole.

Reklama

Kataloński "Sport" informuje, że Alcacer być może w najbliższym oknie transferowym przeniesie się do Anglii. Miałby on trafić do Evertonu. Menedżer Marco Silva, który od niedawna jest w klubie z Liverpoolu, może wyłożyć za Hiszpana nawet 30 milionów euro. Za dokładnie taką sumę Alcacer w 2016 roku został kupiony przez Barcelonę z Valencii.

W kadrze Evertonu znajduje się już jeden hiszpański napastnik. Przed sezonem 2017/18 "The Toffees" sprowadzili z Malagi Sandro Ramireza. Po kilku bezbarwnych występach został on wypożyczony do Sevilli. Tam również nie błyszczał, pozostając bez strzelonego gola w 13 meczach LaLiga.

Zespół prowadzony przez Marco Silvę nie jest jednym angielskim klubem, z którym łączony jest Alcacer. Gracza Barcelony obserwują również wysłannicy Southamptonu.