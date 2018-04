Premier League. Paul Pogba mógł w styczniu przejść do Realu

Jego transfer w sierpniu 2016 roku rozgrzał wyobraźnię kibiców. Paul Pogba trafił z Juventusu do Manchesteru United za 105 milionów euro. To była wówczas najwyższa suma w historii zapłacona za piłkarza. W nowym klubie Francuz nie miał dobrego początku i nadal do końca nie spełnia oczekiwań. Teraz okazuje się, że zimą mógł odejść do Realu Madryt.

Zdjęcie Paul Pogba was at the centre of attention on and off the field at the weekend (Richard Sellars/Empics) /PA Sport

Pogba ma umowę z United jeszcze przez prawie trzy i pół roku. Wygasa ona 30 czerwca 2021 roku. Jego agent, słynny Mino Raiola niedawno powiedział, że w styczniu oferował zawodnika do Manchesteru City.

Teraz okazuje się, że nie tylko to był kierunek proponowany przez włoskiego menedżera. Zdaniem Sports Illustrated także Real miał możliwość zatrudnienia 25-latka. W klubie z Madrytu nie mieli jednak zamiaru nadwyrężać struktury zarobków w zespole.

Ostatnie miesiące w United są jednak dla Pogby nieco lepsze. W weekendowym spotkaniu Premier League przeciwko Manchesterowi City Francuz strzelił dwa gole. Teraz ponoć portugalski trener nie ma zamiaru rezygnować z reprezentanta Francji. Latem zawodnik ma zostać na Old Trafford.

W tym sezonie Pogba wystąpił w 29 spotkaniach Manchesteru United we wszystkich rozgrywkach. Zdobył pięć bramek i miał dziesięć asyst.

