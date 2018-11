Premier League. Phil Jones może szykować się do wyprowadzki z Manchesteru

Kiedyś był jednym z ulubieńców Jose Mourinho, a teraz jest na wylocie. Phil Jones nie gra w Manchesterze United i może opuścić Old Trafford już zimą. Anglikiem zainteresowane są kluby z północnego Londynu: Tottenham i Arsenal.

Defensywa Manchesteru United już nie stanowi takiego monolitu jak w poprzednim sezonie. Wicemistrzostwo Anglii "Czerwone Diabły" ugrały głównie dzięki świetnej grze obrońców i znakomitej postawie w bramce Davida de Gei. Hiszpan w 37 meczach Premier League puścił tylko 28 goli. Opuścił tylko jeden ligowy mecz, ale Sergio Romero zastąpił go całkiem godnie (MU wygrał z Watfordem 1-0).

Phil Jones miał spory udział w udanej grze w defensywie Manchesteru United w tamtym sezonie, ale w tym przepadł. Na całej linii przegrał rywalizację o miejsce w składzie z Victorem Lindelofem, Chrisem Smallingiem i Ericiem Bailym. Wszystko przez katastrofalny występ w końcówce sierpnia, gdy Manchester United przegrał na Old Trafford z Tottenhamem aż 0-3. W tym sezonie w dwunastu kolejkach Premier League defensywa MU tylko raz zachowała czyste konto.

Teraz angielskie media donoszą, że ten sam Tottenham… jest zainteresowany sprowadzeniem do siebie Phila Jonesa. 26-letni piłkarz może zimą trafić do Tottehnamu, ale pytali o niego również przedstawiciele Arsenalu - poinformował portal "talkSPORT". Jose Mourinho latem chciał sprowadzić środkowego obrońcę z prawdziwego zdarzenia. Portugalczyk pytał o Jerome'a Boatenga z Bayernu Monachium i Toby'ego Alderweirelda z Tottenhamu. Mówi się, że zimą "The Special One" będzie chciał sprowadzić Kalidou Koulibaly'ego z Napoli. Wtedy Phil Jones na pewno dostanie zgodę na transfer.

