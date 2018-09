Premier League. Pochettino: Harry Winks to może być "angielski Iniesta"

Od dawna Harry Winks przez ekspertów uznawany jest za ogromny talent. Pomocnik ma już 22 lata, więc to odpowiedni czas, by coraz poważniej zaznaczać swoją obecność w Tottenhamie. Na razie piękną laurkę wystawił mu menedżer "Spurs" Mauricio Pochettino, który porównał Winksa do legend hiszpańskiego futbolu.

Wychowanek Tottenhamu ma za sobą debiut w reprezentacji Anglii, lecz w klubie nie jest jeszcze postacią pierwszego planu. W tym sezonie wystąpił w czterech meczach Premier League, ale w trzech przypadkach na boisko wchodził z ławki rezerwowych. Pochettino nie ma jednak wątpliwości, że w Winksie drzemie olbrzymi potencjał.

- To zawodnik z idealną charakterystyką, którą można porównać do Andresa Iniesty i Xaviego Hernandeza. Jest na dobrej drodze, by rozwinąć się w gracza światowej klasy, ale czeka go jeszcze wiele pracy - chwalił swojego podopiecznego Pochettino.

- Harry ma potencjał i możliwości. Wszystko zależy od niego. Musi zachować chłodną głowę i być skupionym tylko na piłce nożnej - dodał menedżer Tottenhamu.

Być może Winks byłby teraz nieco dalej w swoim piłkarskim rozwoju, jednak w kwietniu 2017 roku doznał poważnej kontuzji kostki, która wykluczyła go z gry na wiele miesięcy.