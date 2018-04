Premier League. Problemy z obroną klubu Fabiańskiego

Swansea City bardzo obawia się o zdrowie swojego obrońcy Mike’a van der Hoorna. W sobotnim meczu Premier League z West Bromwich Albion (1-1) holenderski defensor nabawił się kontuzji barku. Tymczasem klub Łukasz Fabiańskiego wciąż musi walczyć o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

25-latek, który wystąpił w ostatnich 11 ligowych meczach Swansea, opuścił boisko w przerwie. Dzięki remisowi „Łabędzie” mają już cztery punkty przewagi nad strefą spadkową i 18. w tabeli Southampton. „Święci” zagrają w niedzielę z Arsenalem.

- Chodziło o bark Mike’a, ale wciąż nie wiemy, jak poważny jest to problem – powiedział menedżer Swansea Carlos Carvalhal. – Na razie nie jest on w stanie ruszać ramieniem. Musimy poczekać i zobaczyć, kiedy mu się poprawi – dodał.

Swansea ma jeszcze do rozegrania sześć ligowych meczów. Jeśli uraz Van der Hoorna będzie poważny, może on już nie zagrać do końca sezonu.

W najbliższą sobotę walijska ekipa, zajmująca obecnie 15. lokatę, zagra u siebie z dziewiątym w tabeli Evertonem.

