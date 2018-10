Premier League. Rezerwowi Evertonu znaleźli sposób na Crystal Palace

Everton pokonał 2-0 Crystal Palace w jedynym niedzielnym meczu 9. kolejki Premier League. "The Toffees" zwycięstwo zapewnili sobie w ostatnich minutach spotkania , a wcześniej bardzo przyczynił się do niego bramkarz Jordan Pickford, który obronił rzut karny.

Po powrocie piłkarzy z meczów reprezentacji kibice Crystal Palace z niecierpliwością czekali na wiadomości dotyczące stanu zdrowia Wilfrieda Zahy. Iworyjczyk ostatecznie był w stanie zagrać od pierwszej minuty na Goodison Park i to właśnie on po godzinie gry wywalczył "jedenastkę" dla Crystal Palace. Piłkę na 11. metrze ustawił sobie etatowy wykonawca karnych Luka Milivojević, lecz strzał Serba w środek bramki obronił Jordan Pickford. Angielski bramkarz rzucił się co prawda w lewą stronę, lecz zostawił nogę bliżej środka i zdołał odbić piłkę.

Tak dobrej sytuacji do zdobycia bramki długo nie stworzyli sobie gospodarze. W ich szeregach po raz pierwszy od czasu wypożyczenia z Barcelony w środku pomocy zagrał Andre Gomes, lecz Portugalczyk nie pokazał nic specjalnego w roli cofniętego rozgrywającego. Aktywniejszy był Islandczyk Gylfi Sigurdsson i to właśnie on w 29. minucie miał dobrą sytuację do strzelenia gola. Jego strzał z bliskiej odległości obronił jednak Wayne Hennessey.

Po godzinie gry menedżer "The Toffees" wprowadził do gry trzech piłkarzy z formacji ofensywnej. Najpierw w 67. minucie pojawił się na nim Turek Cenk Tosun, a kwadrans później dołączyli do niego Dominic Calvert-Lewin i Ademola Lookman. Okazało się to znakomitą decyzją Marco Silvy.

W 87. minucie to właśnie dwaj młodzi Anglicy przeprowadzili decydującą akcję. W pole bramkowe dokładnie dośrodkował Lookman, a Calvert-Lewin wykorzystał niezdecydowanie obrońców Crystal Palace i mocnym uderzeniem głową dał prowadzenie Evertonowi.

120 sekund później zwycięstwo gospodarzy przypieczętował z kolei Tosun, który wykorzystał dalekie zagranie od obrońcy Michaela Keane'a i w sytuacji oko w oko z Hennesseyem oszukał golkipera "Orłów".

Everton wygrał ostatecznie 2:0 i awansował na 8. pozycję w tabeli. Crystal Palace pozostało na 14. miejscu.

Everton - Crystal Palace 2-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Dominic Calvert-Lewin (87.), 2-0 Cenk Tosun (89.)

Wojciech Malinowski

