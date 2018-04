Premier League. Richarlison monitorowany przez trzy kluby

Richarlison, grający na pozycji pomocnika w Watfordzie, jest obserwowany przez trzy kluby. Brazylijczyka mają na oku: Manchester United, Chelsea oraz Everton.

Zdjęcie Richarlison /Julian Finney /Getty Images

Richarlison rozpoczął swój pierwszy sezon w Premier League na wysokim poziomie. W dwunastu pierwszych spotkaniach trafił do bramki pięciokrotnie. Potem jednak zaczęła się "susza". Piłkarz nie strzelił gola od listopada ubiegłego roku. Być może ma to związek z faktem, że gra cały rok praktycznie bez przerwy, bo najpierw we Fluminense Rio de Janeiro, a od sierpnia w Anglii.

W lecie ubiegłego roku pozyskanie reprezentanta Brazylii do lat 20 rozważała Chelsea, ale szansa na regularnie granie w pierwszym zespole Marca Silvy skłoniła Brazylijczyka do przeniesienia się do Watfordu.



Jak informuje stacja Sky Sports News, Watford rozważa tylko oferty o wartości około 40 milionów funtów dla napastnika, którego pozyskała za 11,2 miliona funtów.

Ola



