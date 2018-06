Premier League. Riyad Mahrez o krok od Manchesteru City

Co się udało się w styczniu, najpewniej uda się w wakacje. Kilka miesięcy temu transfer Riyada Mahreza z Leicester do Manchesteru City upadł w ostatniej chwili. Teraz zdaniem „Daily Mail” obie strony doszły do porozumienia, a sprawa podpisania kontraktu jest kwestią czasu.

Mahrez wywołał w styczniu spore zamieszanie. Algierczyk bardzo chciał odejść, ale kwestią sporną pozostawały pieniądze. Manchester City był gotowy zapłacić za kreatywnego pomocnika 60 mln euro, a Leicester chciał dostać 90. Ostatecznie nie doszło do porozumienia.

Piłkarz się obraził i nie trenował dwa tygodnie. Leicester w końcu pozwolił mu odejść. Klub stwierdził, że po raz kolejny nie będzie na siłę zatrzymywał Mahreza.

Zdaniem „Daily Mail” oba kluby doszły teraz do porozumienia, a „Lisy” otrzymają za zawodnika ponad 70 mln euro.

- Mahrez jest naprawdę blisko wymarzonego transferu. Pomocnik od dawno chciał trafić do drużyny mistrzów Anglii. W tym momencie już nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, bo Leicester nie zamierza blokować jego transferu – napisała angielska gazeta.

27-latek w barwach „Lisów” od 2016 roku strzelił 39 bramek w 139 spotkaniach.