Premier League. Salah ma problem, może nie zagrać z City

W tym momencie trudno wyobrazić sobie Liverpool bez egipskiego skrzydłowego. Mohamed Salah w tym sezonie strzelił już 38 goli dla „The Reds”. Teraz przebojowy zawodnik ma problem z kontuzją pachwiny. We wtorek o godzinie 20.45 jego drużyna zagra z Manchesterem City w drugim spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym starciu ekipa 25-latka zwyciężyła 3:0.

Reprezentant Egiptu doznał urazu podczas meczu z City na Anfield. W weekend oczywiście nie wystąpił w ligowym starciu z Evertonem. Trener Juergen Klopp ma nadzieję, że jego najlepszy piłkarz będzie mógł zagrać w rewanżu na Etihad Stadium.

W poniedziałek Salah wziął udział w treningu Liverpoolu, ale ostateczna decyzja odnośnie jego występu we wtorek jeszcze nie zapadła.

- On nie jest gotowy w 100 procentach. Ćwiczył z trenerem od przygotowania fizycznego. Zobaczymy jeszcze, czy będzie w stanie wystąpić. Raczej jednak wydaje mi się, że będzie to możliwe. We wtorek przed spotkaniem zobaczymy, jak to wygląda. Wtedy podejmiemy ostateczną decyzję – powiedział Juergen Klopp.

Liverpool w poprzednią środę pokonał City u siebie 3:0.

W tym sezonie gracz z Afryki wystąpił w 43 spotkaniach „The Reds”. Strzelił 38 goli i miał 13 asyst. Latem zeszłego roku trafił na Anfield z AS Roma. Salah w poniedziałek został wybrany najlepszym piłkarzem marca w Premier League.