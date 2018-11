Premier League. Salah zawsze marzył o występach w Liverpoolu

Egipski zawodnik znakomicie prezentował się w poprzednim sezonie, który był jego pierwszym w Liverpoolu. Teraz Mohamed Salah gra nieco słabiej, ale i tak jest wielką gwiazdą klubu z Anfield. – Jak byłem mały, to nawet na PlayStation wybierałem „The Reds” - powiedział 26-letni napastnik.

Liverpool po raz pierwszy chciał pozyskać Salaha w 2014 roku, ale wtedy lepsza w wyścigu do niego była londyńska Chelsea. W końcu udało się tego dokonać kilkanaście miesięcy temu.

W poprzednim tygodniu „Król Egiptu” zdobył dwie bramki w starciu z Crveną Zvezdą i ma już na koncie 50 goli w 65 występach w barwach Liverpoolu. To klubowy rekord wszech czasów.

Sezon 2017/2018 był dla niego kapitalny. Po transferze z AS Roma i strzelił 44 gole we wszystkich rozgrywkach.

- Liverpool jest słynny na całym świecie. Na dodatek ma wielu fanów na Bliskim Wschodzie, więc myślę, że po raz pierwszy o nim usłyszałem, gdy miałem 10-11 lat. Historia o tym, że grałem Liverpoolem na PlayStation jest prawdziwa. Czasami oczywiście korzystałem z innych drużyn, ale moim pierwszym wyborem byli „The Reds” – opowiada zawodnik.

- Wtedy nie mogłem sobie nawet wyobrazić, że pewnego dnia będę zawodnikiem tego klubu. Zawsze jednak marzyłem o tym. Starałem się podążać za tą myślą. Kiedy z Egiptu trafiłem do FC Basel miałem w mojej głowie, aby kiedyś zostać piłkarzem Liverpoolu. Już wcześniej była na to szansa, ale coś nie zagrało i do transferu nie doszło. Kiedy ponad rok temu ponownie pojawiło się zainteresowanie moją osobą, to byłem bardzo zainteresowany takim ruchem. Zrobiłem wszystko, aby to się udało. Ważne jednak było także to, aby dokładnie poznać plan, jaki klub miał wobec mnie i przeanalizowanie tego, czy będę pasował do drużyny – dodał Salah.