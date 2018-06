Premier League. Southampton sprowadza z Barcelony rywala dla Jana Bednarka

Southampton jest bliski pozyskania z Barcelony brazylijskiego środkowego obrońcy - Marlona. Transfer ma zamknąć się w kwocie 12 mln euro.

Brazylijczyk trafił do Barcelony w 2016 roku z Fluminense. Początkowo był wypożyczony, a następnie "Duma Katalonii" wykupiła go za sześć milionów euro. W minionym sezonie został wypożyczony do OGC Nice, w którym rozegrał łącznie we wszystkich rozgrywkach 27 meczów.

Teraz ma trafić do Premier League, a według katalońskiego "Sportu" Southampton ma zapłacić za stopera 12 mln euro.

Agent piłkarza spotkał się w czwartek z szefem Barcelony Josepem Marią Bartomeu, aby uzgodnić warunki transferu.

Sprowadzeniem 22-letniego piłkarza interesował się też West Ham United, ale Southampton okazał się bardziej zdeterminowany.

Marlon będzie konkurentem reprezentanta Polski - Jana Bednarka, który długo czekał na debiut w barwach "Świętych", ale gdy w końcu dostał szansę, to ją wykorzystał.

