Premier League. Sturridge zadowolony z nowej pozycji na boisku

Dobry początek nowego sezonu ma za sobą angielski napastnik Liverpoolu. Daniel Sturridge został przestawiony na trochę inną pozycję przez Juergena Kloppa i to mu służy. – Odpowiada mi, gdy gram bardziej cofnięty – mówi 29-latek, który w środę wieczorem zaprezentuje się z starciu Ligi Mistrzów w Neapolu.

W ostatniej kolejce Premier League to niesamowity gol Sturridge’a w samej końcówce uratował Liverpoolowi remis w wyjazdowym spotkaniu z Chelsea.

Anglik, która wraca do zespołu po półrocznym wypożyczeniu do West Bromwich Albion ponownie potwierdził dobrą dyspozycję. We wrześniu w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów zdobył bramkę w wygranym 3-2 meczu z Paris Saint-Germain.

- Pozycja, gdzie teraz występuję, nie jest tą samą, na której wcześniej grałem. W przeszłości byłem „dziewiątką”, biegałem bardziej z przodu. Teraz jestem bardziej „dziesiątką”. Jestem ustawiony trochę głębiej i mocniej pracuję. Muszę bardziej biegać za piłką w środkowej strefie. Mamy w zespole zawodników, którzy potrafią wbiegać do środka i grać na pozycji drugiego napastnika. Teraz piłkarz występujący na jako „dziewiątka”, jest także trochę „dziesiątką”. Rola jest trochę inna niż wcześniej, ale to mi się podoba. Zawsze czułem, że mogę prezentować się właśnie na takiej pozycji – powiedział angielski zawodnik.

Sturridge będzie miał szansę na gola w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów. Liverpool na wyjeździe zmierzy się z Napoli. Początek meczu o godz. 21.



W pierwszej kolejce włoska ekipa bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Crveną Zvezdą.

